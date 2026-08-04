«Детей хочу»: MIA BOYКА рассказала, когда планирует создать семью

Певица Мия Бойко не планирует создавать семью в ближайшее время

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, призналась, что хочет выйти замуж и стать мамой, однако пока намерена сосредоточиться на карьере. Об этом артистка рассказала в шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

По словам исполнительницы, сейчас в ее творчестве только начался определенный подъем, поэтому она хотела бы использовать это время с пользой и добиться еще больших высот. Мия Бойко также рассказала, что недавно у нее появилась новая мечта — собрать стадион. Раньше такой цели у певицы не было, однако теперь она уверена, что у нее и ее команды есть все возможности для ее достижения, если они продолжат работать в том же духе.

«Поэтому детей я хочу, замуж хочу, но, наверное, чуточку попозже», — сказала артистка.

Ранее MIA BOYKA откровенно рассказала о тяжелом периоде в личной жизни. В одном из подкастов на YouTube артистка призналась, что долгое время находилась в абьюзивных отношениях и была полностью финансово зависима от своего избранника.

По словам исполнительницы, мужчина запрещал ей работать и постепенно лишал уверенности в себе. Она призналась, что чувствовала себя словно в клетке: партнер постоянно унижал ее, подавлял потенциал, а из-за пережитого стресса у нее даже начал дергаться глаз. При этом артистка надеялась построить с ним семью, поэтому в какой-то момент была готова отказаться от музыкальной карьеры.

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