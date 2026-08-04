«Детей хочу»: MIA BOYКА рассказала, когда планирует создать семью

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 83 0

Артистка поставила перед собой амбициозную цель.

С кем встречается Мия Бойко отношения личная жизнь семья

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Мия Бойко не планирует создавать семью в ближайшее время

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, призналась, что хочет выйти замуж и стать мамой, однако пока намерена сосредоточиться на карьере. Об этом артистка рассказала в шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

По словам исполнительницы, сейчас в ее творчестве только начался определенный подъем, поэтому она хотела бы использовать это время с пользой и добиться еще больших высот. Мия Бойко также рассказала, что недавно у нее появилась новая мечта — собрать стадион. Раньше такой цели у певицы не было, однако теперь она уверена, что у нее и ее команды есть все возможности для ее достижения, если они продолжат работать в том же духе.

«Поэтому детей я хочу, замуж хочу, но, наверное, чуточку попозже», — сказала артистка.

Ранее MIA BOYKA откровенно рассказала о тяжелом периоде в личной жизни. В одном из подкастов на YouTube артистка призналась, что долгое время находилась в абьюзивных отношениях и была полностью финансово зависима от своего избранника.

По словам исполнительницы, мужчина запрещал ей работать и постепенно лишал уверенности в себе. Она призналась, что чувствовала себя словно в клетке: партнер постоянно унижал ее, подавлял потенциал, а из-за пережитого стресса у нее даже начал дергаться глаз. При этом артистка надеялась построить с ним семью, поэтому в какой-то момент была готова отказаться от музыкальной карьеры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
80.07
0.61 91.96
0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:46
Кровавый водопад Антарктиды: в красных потоках нашли древних существ
15:30
Новые способы борьбы с ТЦК изобретают на Украине
15:22
«Новые люди» предложили закрепить пять базовых прав животных
15:18
Назад в 2000-е: какие тренды прошлого снова стали популярны в России
15:07
Находка в мусоре: на пляже в Испании откопали мраморную голову богини Венеры
15:00
«Ложь, да в ней намек»: Антон Маслов о том, зачем зрителям нужны добрые сказки

Сейчас читают

«Лишь бы дискредитировать»: MIA BOYКА резко высказалась о старых скандалах
Платить станет проще? Россиянам рассказали о главном нюансе единого QR-кода
«Дрался со мной»: Журавлев рассказал, почему Гоша Куценко отказался от дублера
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео