Военный под Севастополем открыл стрельбу, погибло четыре человека

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 56 0

Среди убитых — мирные жители.

Под Севастополем военнослужащий открыл огонь по сослуживцам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, один из них убит. О трагедии у себя в Telegram-канале сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение», — написал он.

Михаил Развожаев добавил, что после того, как нападавший расправился со своими сослуживцами, он открыл стрельбу по мирным жителям. В результате три человека были убиты: два мужчины 71 года и 59 лет и женщина 64 лет. Кроме того, ранения получили еще три человека.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь», — также написал Михаил Развожаев.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Подозреваемый, как уточнил глава Севастополя, задержан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
80.07
0.61 91.96
0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Штрафа — мало: покупка питбайка может обернуться уголовным делом
11:22
Враги атакуют: зрителей эвакуировали с показа «Человека-паука» из-за метеоризма
11:12
Суд в Москве признал украинских националистов пособниками нацистской Германии
11:11
Идет по своим делам: на Марсе запечатлели человекоподобное существо
11:07
«Искренняя благодарность»: король Британии Карл III обратился к нации и ушел на отдых
11:03
«Ты рядом всегда»: Ирина Волк посвятила песню своему отцу

Сейчас читают

Европа недобирает газа почти на месяц зимы
«Москва слезам не верит»: 5 киноляпов в известной мелодраме Владимира Меньшова
«Это вам не Лерчек»: Кушанашвили вновь прошелся по Чекалиной
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео