«Мне нужна виза»: Шаляпин объяснил, почему не допускает долгов по налогам

Прохор Шаляпин: исправно плачу налоги, так как нужна виза в другие страны

Певец Прохор Шаляпин рассказал, почему внимательно следит за своевременной оплатой налогов. По словам артиста, он старается соблюдать закон, поскольку не хочет столкнуться с ограничениями на выезд за границу. Об этом Прохор Шаляпин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Артист признался, что не пытается избежать обязательных платежей и предпочитает выполнять все требования.

«Я от налоговой не ушел. Я плачу честно налоги, ребят. Я законопослушный человек», — заявил Шаляпин.

По словам певца, одна из главных причин внимательно относиться к этому вопросу — любовь к путешествиям и отдыху у моря.

«Я боюсь, что мне перекроют по какой-то там, за какой-то недочет выезд, допустим. А я не могу без пляжа», — рассказал артист.

Шаляпин отметил, что даже если выбирает для поездок дружественные страны, ему важно сохранять возможность свободно путешествовать.

«Я хоть и в дружественные страны езжу, но все-таки мне нужна виза, чтобы съездить куда-то», — поделился певец.

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