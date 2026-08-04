Десять признаков скрытого нарцисса: как распознать манипулятора

Daily Mail: нарциссы отличаются невероятным шармом на начальном этапе знакомства

Психолог Кармен Харра выделила десять ключевых признаков, которые помогают идентифицировать нарцисса в повседневном общении. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалист подчеркнула, что такие люди часто обладают невероятным шармом на начальных этапах знакомства, однако со временем их поведение сменяется жестким контролем, отсутствием эмпатии и эмоциональным истощением партнера.

Важно различать отдельные черты характера и клиническое нарциссическое расстройство личности, которое встречается лишь у 1–5% населения. Впрочем, даже без диагноза подобные личности способны серьезно подорвать самооценку окружающих.

К числу тревожных сигналов доктор Харра относит склонность к газлайтингу, когда жертву заставляют сомневаться в собственной адекватности, и полное отсутствие ответственности за свои поступки. Нарциссы часто выбирают в качестве мишеней эмпатичных и уязвимых людей, используя их доброту для достижения личных целей.

«Эта фаза идеализации может быть опьяняющей. Но как только ваше доверие и эмоциональная привязанность углубляются, динамика постепенно начинает меняться», — отметил специалист.

Кроме того, такие личности склонны разыгрывать карту жертвы, переписывая историю так, чтобы всегда выглядеть несправедливо обиженным героем, даже если они сами причинили вред.

Для защиты своего ментального здоровья эксперт рекомендует устанавливать жесткие границы и прекращать попытки изменить или «исправить» такого человека.

Взаимодействие с нарциссом часто превращается в соревнование, а не в диалог, где нужды партнера всегда остаются на втором плане. Если отношения приносят только усталость и постоянное чувство вины, самым смелым и правильным решением, по мнению доктора Харры, будет полный разрыв связи.

Сохранение контакта с манипулятором требует поддержки со стороны проверенных друзей или психотерапевта, так как самостоятельная борьба с искажением реальности может оказаться слишком тяжелой.

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