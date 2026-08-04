Секреты идеального сна: медики раскрыли способы борьбы с бессонницей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Проблемы с отдыхом испытывают миллионы людей, но соблюдение простых правил может вернуть бодрость.

Как наладить режим сна если не можешь уснуть способы врачей

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: глубокий сон в первые часы после засыпания критически важен для здоровья

Треть жителей Великобритании сталкивается с нарушениями сна минимум раз в неделю, что негативно сказывается на их здоровье. Об этом сообщило издание Mirror.

Исследование Эдинбургского университета показало, что для работников старше 50 лет основной причиной плохого самочувствия являются частые ночные пробуждения, вызванные стрессом, а не общая продолжительность отдыха.

Ученые подчеркивают, что глубокий сон в первые часы после засыпания критически важен для восстановления тканей, укрепления иммунитета и очистки мозга от токсинов.

Недостаток качественного отдыха повышает риск развития депрессии, сердечных приступов, деменции и ожирения. Для улучшения ситуации эксперты советуют обратить внимание на физическую активность.

Регулярные тренировки снижают риск бессонницы на 42%, при этом силовые упражнения с отягощениями оказались эффективнее аэробных нагрузок. Важно также учитывать свои биологические часы: «совы» и «жаворонки» получают больше пользы от спорта, если тренируются в подходящее для их хронотипа время.

Кроме того, медики предупреждают об опасности высоких подушек, которые могут спровоцировать развитие глаукомы из-за давления на шейные вены.

Идеальная продолжительность сна для контроля уровня сахара в крови составляет около семи часов 19 минут, а соблюдение четкого графика отхода ко сну снижает вероятность инсульта на 26%. В качестве дополнительной меры специалисты рекомендуют отказаться от гаджетов и кофеина перед сном.

«Исследования показывают, что нарушение сна связано с более высоким уровнем белка, называемого СРБ. Это признак воспаления», — отметила старшая кардиологическая медсестра Британского фонда сердца Эмили Макграт.

В то же время ученые выяснили, что даже небольшая возможность подольше полежать в кровати на выходных — хотя бы лишние 77 минут — способна на 20% снизить риск возникновения сердечно-сосудистых патологий у тех, кто недосыпает в будни.

Профессор Джеймс Лейпер добавил, что, хотя это не заменит полноценный ежедневный отдых, такие «отсыпные» дни помогают организму справляться с нагрузками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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