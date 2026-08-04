Военный под Севастополем расстрелял сослуживцев и жителей села: что известно

Военный под Севастополем расстрелял сослуживцев и жителей села

В селе Хмельницкое под Севастополем военный расстрелял сослуживцев и мирных жителей. Подробности случившегося сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение», — написал глава региона.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Однако после нападения на сослуживцев стрелявший не остановился. Покинув место первой стрельбы, вооруженный мужчина оказался на улицах Хмельницкого, где вновь начал стрелять — теперь уже по местным жителям.

Как сообщил Михаил Развожаев, жертвами нападения стали трое гражданских: двое мужчин 71 года и 59 лет, а также 64-летняя женщина. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

«После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», — сообщил губернатор.

На поиски злоумышленника были ориентированы сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Спустя непродолжительное время мужчину удалось задержать.

«Нападавший задержан», — сообщил Развожаев.

После трагедии всех раненых доставили в медицинские учреждения Севастополя. По словам главы региона, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«Пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь. Врачи делают все возможное для их спасения», — отметил губернатор.

О состоянии госпитализированных официально пока не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Им предстоит восстановить полную картину произошедшего, установить мотивы военнослужащего и все обстоятельства, предшествовавшие нападению.

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