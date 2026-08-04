Сергей Собянин встретился с участниками форума «Территория смыслов»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Градоначальник напомнил о высоких стандартах медицинских клиник, которые постепенно перенимают региональные больницы.

Как московские проекты помогают развитию регионов РФ 

Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

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Московские проекты помогают развитию регионов и всей России. Об этом сказал мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на форуме «Территория смыслов». Его слова передает портал mos.ru.

По словам градоначальника, Москва не только обеспечивает себя, но и вкладывает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов в других городах нашей огромной страны.

Он уточнил, что с территории столицы 68% всех налогов и сборов идет в федеральный бюджет. Эти поступления в 1,5 раза перекрывают все трансферты регионам РФ.

«То есть она (Москва. — Прим.ред.) наоборот, отдает и отдает колоссальные ресурсы для выравнивания экономики и финансов во всех субъектах Российской Федерации практически без исключения», — сказал Сергей Собянин.

В ходе выступления мэр также рассказал о лучших проектах, которые помогают развитию других регионов. Речь шла, в том числе о московских центральных диаметрах и о высокоскоростной магистрали, строительство которой идет полным ходом.

Еще градоначальник сказал, что в Москве доступное здравоохранение и образование. Ежегодно в столичные клиники приезжают порядка 7000 тысяч человек из разных городов РФ. А стандарты медучреждений Москвы постепенно перенимают региональные больницы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва остается крупнейшим заказчиком в российской системе закупок. В первой половине 2026 года было заключено более 200 тысяч государственных контрактов.

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