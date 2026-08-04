Более 70 тысяч бутылок напитков из Армении заблокированы в системе «Честный знак»

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 63 0

Ограничения касаются только партий, выпущенных в определенные даты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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По поручению Роспотребнадзора оператор государственной системы маркировки «Честный знак» — ЦРПТ — приостановил реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков. Мера принята, чтобы не допустить возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-служдбе ведомства.

Блокировке подверглись отдельные партии продукции ряда армянских производителей: минеральная питьевая лечебно‑столовая вода от АОЗТ «Завод минеральных вод RRR», природная питьевая вода от ООО «ВАТЕРЛОК» и безалкогольный газированный напиток от ООО «Арсен ев Нерсес».

Ограничения касаются только партий, выпущенных в определенные даты, — остальная продукция производителей не затронута. Продажа указанных партий запрещена в розничных и онлайн‑каналах до завершения всех необходимых проверок.

Как отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, система маркировки интегрирована с каждой кассой в стране — это позволяет мгновенно блокировать продажу небезопасной продукции.

«В настоящий момент реализация указанных Роспотребнадзором партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения всех необходимых проверок. Система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно обеспечить механизм защиты потребителей», — отметил отметил он.

С начала 2026 года благодаря «Честному знаку» удалось предотвратить продажу 48 миллионов бутылок питьевой воды, не соответствующей обязательным требованиям или с нарушенными сроками годности.

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