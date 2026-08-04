В России запустили лотерею в поддержку туризма

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Пятый канал
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«Столото» объявило о новой лотерее «Золотое кольцо от Русского лото».

Лотерея «Золотое кольцо от Русского лото»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Отчисления от продажи билетов новой государственной лотереи «Золотое кольцо от Русского лото» будут направлены на поддержку развития одноименного национального туристского маршрута — «Золотое кольцо». Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

С 1 июля 2026 года ООО «Спортлото» (входит в периметр бренда «Столото») определено правительством оператором для проведения пяти тиражных и пяти бестиражных (моментальных) всероссийских государственных лотерей в поддержку внутреннего и въездного туризма в рамках национального туристского маршрута «Золотое кольцо». Организатором лотерей выступает Минфин России.

«Целевые отчисления от проведения государственных лотерей уже зарекомендовали себя эффективным механизмом финансирования социально значимых проектов, а сами лотереи отражают культурный код и ключевые традиционные ценности россиян.

Уверены, что государственная лотерея «Золотое кольцо от Русского лото» окажет дополнительный импульс для популяризации проекта и развития его облика и смыслов», — отметила заместитель генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Она подчеркнула, что каждый участник лотереи «Золотое кольцо от Русского лото» и других лотерей, которые будут проводиться в поддержку туризма, сделает «свой вклад в развитие «Золотого кольца».

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