«Ложь, да в ней намек»: Антон Маслов о том, зачем зрителям нужны добрые сказки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 39 0

Такие истории ценятся не только как развлечение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Антон Маслов: зрителям нужны добрые сказки с важными смыслами

Режиссер Антон Маслов заявил, что современные зрители особенно нуждаются в добрых сказочных историях. По его словам, такие фильмы помогают не только отвлечься от повседневности, но и задуматься над важными жизненными вопросами. Об этом Антон Маслов сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Постановщик признался, что сам с удовольствием погружается в сказочные миры, а как отец особенно ценит такие истории для детей. По его мнению, интерес зрителей к жанру подтверждает, что сказки остаются востребованными.

«Я бы очень хотел жить в сказке. Мне сказки нравятся. Я папа. У меня есть дочка. Я, как родитель, невероятно рад сказкам», — рассказал Маслов.

Режиссер отметил, что в современном мире людям порой не хватает теплых и добрых историй, которые помогают почувствовать эмоциональную поддержку.

«Мы живем в таком мире, где, может, иногда что-то теплое нужно. Нужно что-то теплое, как плед, чтобы укутаться в него. И я думаю, что сказки, особенно добрые, особенно с каким-то большим смыслом, они очень нам нужны», — поделился он.

По словам Маслова, сказки ценны не только развлечением, но и возможностью взглянуть на себя со стороны.

«Это зеркало, чтобы посмотреть на себя. Потому что любая сказка — ложь, да в ней намек. И мне кажется, что вот, безусловно, у нас довольно веселая история, но в нее заложены важные смыслы, с которыми мы сталкиваемся каждый день», — заключил режиссер.

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