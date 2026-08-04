«Лишь бы дискредитировать»: MIA BOYКА резко высказалась о старых скандалах

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 290 0

Певица эмоционально обратилась к критикам.

Скандалы Мия Бойко почему ее критикуют причины квадроберы

Фото: Егоршин Валентин/ТАСС

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Певица MIA BOYКА попросила перестать возвращаться к старым скандалам

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, эмоционально обратилась к критикам и попросила перестать возвращаться к старым скандалам. По словам артистки, уже два года она полностью сосредоточена на творчестве. Об этом исполнительница рассказала в шоу Басты.

Мия Бойко заявила, что за последние два года не была участницей никаких громких конфликтов и сознательно отказалась от скандальной повестки. По словам певицы, несмотря на это, в сети продолжают распространять старые архивные ролики, пытаясь дискредитировать ее.

«Коллеги, дорогие друзья, зрители, все, как будто бы уже хватит *** (приставать. — Прим. ред.) до Мии Бойко… Вы поднимаете старые архивные видео лишь бы меня как-то дискредитировать», — сказала артистка.

Исполнительница отметила, что давно сделала выводы из прошлых ситуаций и полностью ушла в творчество. По словам MIA BOYKA, сегодня главным показателем для нее является интерес публики к ее музыке. Артистка рассказала, что недавно ее концерт в Набережных Челнах собрал 40 тысяч зрителей, причем попасть на выступление смогли не все желающие.

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