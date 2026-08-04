Поможет только операция? Как избавиться от боли в коленях

Daily Mail: хирургическое вмешательство при боли в коленях может сделать хуже

Хирургическое вмешательство при разрыве мениска может принести больше вреда, чем пользы, особенно для пациентов среднего возраста. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что через десять лет после артроскопической резекции мениска состояние пациентов не отличалось от тех, кому имитировали операцию (эффект плацебо).

Более того, у 22% прооперированных развился остеоартрит, в то время как в контрольной группе этот показатель составил 19%. Главный исследователь Хельсинкского университета Теппо Ярвинен подчеркнул, что это пример широко применяемой терапии, которая может оказаться неэффективной или даже опасной.

Разрывы мениска — хрящевой прослойки в колене — часто возникают из-за спортивных травм у молодежи или возрастных дегенеративных изменений у людей от 45 до 70 лет.

Том Хупер, 43-летний бегун, столкнулся с блокировкой колена и согласился на операцию, однако спустя девять месяцев все еще страдал от боли и нуждался в стероидах.

Профессор Филип Конаган из Лидского университета отмечает, что многие повреждения мениска, видимые на МРТ у людей старше 40 лет, не являются реальной причиной болей. По его словам, операция оправдана лишь при механической блокировке сустава, когда фрагмент хряща мешает движению, в остальных же случаях лучше помогают физиотерапия и покой.

Несмотря на критику, представители Британской ассоциации хирургии колена (BASK) опасаются, что подобные выводы могут отпугнуть тех, кому помощь действительно необходима.

Президент ассоциации Аласдер Сантини пояснил, что ситуация молодого спортсмена в корне отличается от случая 55-летнего пациента с возрастным износом тканей. По мнению медиков, затягивание лечения при серьезных травмах может привести к еще более тяжелым повреждениям колена в будущем.

Специалисты призывают тщательно разделять временную скованность сустава после отдыха и его реальную блокировку, чтобы избегать ненужных инвазивных вмешательств.

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