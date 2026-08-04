Поможет только операция? Как избавиться от боли в коленях

Медицинские эксперты предупреждают о рисках популярной хирургической процедуры, которая может спровоцировать развитие артрита.
Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
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Daily Mail: хирургическое вмешательство при боли в коленях может сделать хуже
Хирургическое вмешательство при разрыве мениска может принести больше вреда, чем пользы, особенно для пациентов среднего возраста. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что через десять лет после артроскопической резекции мениска состояние пациентов не отличалось от тех, кому имитировали операцию (эффект плацебо).
Более того, у 22% прооперированных развился остеоартрит, в то время как в контрольной группе этот показатель составил 19%. Главный исследователь Хельсинкского университета Теппо Ярвинен подчеркнул, что это пример широко применяемой терапии, которая может оказаться неэффективной или даже опасной.
Разрывы мениска — хрящевой прослойки в колене — часто возникают из-за спортивных травм у молодежи или возрастных дегенеративных изменений у людей от 45 до 70 лет.
Том Хупер, 43-летний бегун, столкнулся с блокировкой колена и согласился на операцию, однако спустя девять месяцев все еще страдал от боли и нуждался в стероидах.
Профессор Филип Конаган из Лидского университета отмечает, что многие повреждения мениска, видимые на МРТ у людей старше 40 лет, не являются реальной причиной болей. По его словам, операция оправдана лишь при механической блокировке сустава, когда фрагмент хряща мешает движению, в остальных же случаях лучше помогают физиотерапия и покой.
Несмотря на критику, представители Британской ассоциации хирургии колена (BASK) опасаются, что подобные выводы могут отпугнуть тех, кому помощь действительно необходима.
Президент ассоциации Аласдер Сантини пояснил, что ситуация молодого спортсмена в корне отличается от случая 55-летнего пациента с возрастным износом тканей. По мнению медиков, затягивание лечения при серьезных травмах может привести к еще более тяжелым повреждениям колена в будущем.
Специалисты призывают тщательно разделять временную скованность сустава после отдыха и его реальную блокировку, чтобы избегать ненужных инвазивных вмешательств.
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