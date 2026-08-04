«Новые люди» предложили закрепить пять базовых прав животных

Партия «Новые люди» представила зоозащитный кодекс в рамках всероссийской акции помощи приютам для животных, которая прошла в 50 регионах России. Документ предусматривает закрепление пяти основных прав животных. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Акция состоялась во второй раз и объединила волонтеров, представителей общественных организаций и неравнодушных жителей разных регионов.

Первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков отметил, что партия продолжает поддерживать инициативы, направленные на улучшение системы помощи животным. По его словам, одним из таких предложений стало создание федерального реестра потерянных питомцев.

«Если питомец пропал, владелец сможет быстро подать объявление через „Госуслуги“. Это поможет быстрее находить потеряшек и возвращать их домой», — высказался Даванков.

Первым участником акции в этом году стал Калининград. В местном приюте волонтеры провели уборку территории, обновили вольеры, выгуляли собак, а также привезли корм и лекарства. Аналогичные мероприятия прошли и в других регионах страны.

В рамках акции партия также представила зоозащитный кодекс. По словам руководителя комитета по работе с инфлюенсерами «Новых людей» Марии Марьясовой, документ направлен на формирование единого подхода к защите животных и предполагает закрепление пяти основных прав.

В список вошли право на жизнь, защиту от жестокого обращения, достойное содержание, наличие ответственного владельца и получение помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле рассматривали необычный способ охраны тюрем с помощью крокодилов. Ожидалось, что такая мера позволит сократить расходы исправительных учреждений.

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