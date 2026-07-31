Санчес: наплыв мигрантов нарушает территориальную целостность Испании

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

В городе Сеута ввели режим гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации.

Правительство Испании о мигрантах

Фото: Reuters/Jon Nazca

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Наплыв мигрантов в испанский город Сеута — это нарушение территориальной целостности страны. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«То, что произошло вчера (30 июля — пик наплыва марокканцев. — Прим. ред.) — атака, нарушение территориальной целостности Испании», — сказал председатель правительства.

Сеута является сухопутным переходом между ЕС и Африкой. После того как Верховный суд Испании запретил депортировать по упрощенной процедуре перехваченных в море мигрантов, в этот город прибыли тысячи марокканцев за неделю. Они добирались до королевства и пешком, и вплавь. Последнее привело к том, что по меньшей мере 18 человек утонули.

В регионе уже был введен режим гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации. А для обеспечения безопасности в населенном пункте власти запросили помощи вооруженных сил. Санчес также прибыл в Сеуту, чтобы контролировать меры, которые применяются для нормализации обстановки.

Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность у других стран Евросоюза. Глава МИД Италии предложил приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. Так как миграционный кризис, по его мнению, угрожает национальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал итальянского посла. Поводом для встречи стали высказывания министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о ситуации с мигрантами в Сеуте.

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