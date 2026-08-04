MIA BOYKA призналась в том, что сделала пластическую операцию

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, призналась, что сделала небольшую косметическую операцию на веках. По словам артистки, вмешательство было связано с физическим дискомфортом. Об этом артистка рассказала в шоу рэпера Басты.

Ранее поклонники заметили изменения во внешности артистки и предположили, что она сделала так называемые «лисьи глазки». Сама Бойко опровергла эти догадки.

«Ты задаешь вопрос и сама же смеешься с него. Я не делала лисьи глазки. Я убрала верхнюю лишнюю кожу со своих век, потому что они мешали моему взгляду», — объяснила певица зрительнице, которая решилась на провокационный вопрос.

По словам артистки, проблема была связана с ее сценическим образом. Во время съемок ей приходилось собирать волосы таким образом, что это доставляло дискомфорт.

«Я постоянно затягивала волосами для съемок, и у меня дико болела голова от того, когда тянут волосы уже, и просто было неудобно», — рассказала Бойко.

Певица подчеркнула, что не считает сделанную процедуру чем-то серьезным и не видит в этом повода для критики.

«И это очень маленькая косметическая операция, ничего такого я в этом не вижу. Мне кажется, мое тело — мое дело, я никому этим плохо не сделаю», — заявила артистка.

Бойко также призналась, что ранее говорила о неприемлемости пластических операций, но позже изменила свое решение.

«Это было давно, я так сказала. А потом вот буквально полтора года назад я это сделала. А сказала я это раньше. Я чуть передумала», — добавила певица.

Артистка ранее высказывалась против пластических операций. Она заявляла, что считает такие вмешательства вредными для человека. При этом артистка уточняла, что сама делала только увеличение губ, но к другим косметическим процедурам не прибегала.

В своих комментариях Бойка подчеркивала, что не поддерживает стремление к радикальному изменению внешности и критиковала популярные косметические тренды, в том числе уколы филлеров. По ее словам, подобные процедуры могут давать нежелательный эффект и негативно влиять на лицо и организм.

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