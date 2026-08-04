«Была борьба»: как родители MIA BOYКА приняли ее карьеру в шоу-бизнесе

MIA BOYКА: родители приняли выбор стать артисткой после видимого результата

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, выросла в строгой религиозной семье, где действовали жесткие правила. Однако со временем родители приняли ее выбор стать артисткой. Об этом она рассказала в шоу рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Артистка призналась, что с детства воспитывалась в консервативных условиях и долгое время жила по установленным в семье правилам.

«Мы действительно из очень строгой семьи. <…> Мне не удалось сильно переосмыслить запреты, потому что когда 18 лет жизни в тебя вкладываются определенные ценности, ты с этим дальше идешь по жизни. И поэтому я достаточно консервативна во многих вещах», — рассказала Бойко.

По словам певицы, несмотря на воспитание, ее профессия предполагает определенные требования к внешнему виду и поведению. Она отметила, что старается сохранять собственные принципы, но при этом учитывать особенности индустрии.

«Я являюсь представителем шоу-бизнеса, как ни крути, и в этой сфере нахожусь. Поэтому где-то, возможно, какие-то мои появления можно назвать нескромными в плане одежды или какого-то поведения. Я красивая девушка, и я должна этим пользоваться, потому что это рынок шоу-бизнеса», — объяснила артистка.

Бойко отметила, что ее близкие по-прежнему могут критиковать ее поступки, если считают, что она делает что-то неправильно.

«У меня сестры есть, они всегда, если что-то не то делаю, по башке мне настучат и скажут, что я не права», — сказала певица.

Артистка призналась, что изначально родители были против ее профессионального выбора. Однако позже изменили свое отношение, когда увидели результаты ее работы.

«Родители все принимают. <…> Была борьба определенная, они были против. Но когда они увидели результаты, что действительно у меня есть слушатели свои, это приносит пользу, это работает и в финансовом плане, то все приняли и поняли», — рассказала Бойко.

Певица также уточнила, что ее семья относится к протестантскому направлению — пятидесятникам. По ее словам, в детстве ограничения были настолько строгими, что ей нельзя было даже стричь челку, носить джинсы и красить ногти.

«То есть прямо было очень строго. Но потом я уехала в Москву и чуть-чуть уже начала выбирать свой путь, потому что я уже взрослая девочка», — добавила Бойко.

У артистки есть три сестры и один брат: Анна, Эсфирь, Елизавета и Михаил. Певица— старший ребенок в семье.

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