Олег Газманов попросил отпустить из СИЗО своего экс-продюсера Филиппа Росса

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 975 0

Мужчина частично возместил артисту материальный ущерб.

Олег Газманов простил Филиппа Росса

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист России Олег Газманов попросил отпустить из СИЗО своего экс-продюсера Филиппа Росса, которого обвиняют, в том числе, в мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, присутствующий в зале суда.

С такой просьбой певец обратился к судье после того, как Росс частично возместил ему материальный ущерб. Экс-продюсер выплатил Газманову 12 миллионов рублей. При этом, как стало известно на заседании, общая сумма долга составляет 17,5 миллионов рублей.

Представители потерпевшего — Олега Газманова — уже направили в суд ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении Росса.

Кроме мошенничества, Росса также обвиняют в нарушении авторских и смежных прав. По данным следствия, он продавал третьим лицам фотографии и музыкальные произведения Газманова. Речь идет о песнях, которые использовались в фильмах без разрешения артиста. Своими действиями Росс причинил певцу не только материальный ущерб, но и моральный вред.

Филипп Росс был задержан в Москве весной 2026 года. Тогда во время избрания ему меры пресечения продюсер свою вину не признавал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
80.07
0.61 91.96
0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:46
Кровавый водопад Антарктиды: в красных потоках нашли древних существ
15:30
Новые способы борьбы с ТЦК изобретают на Украине
15:22
«Новые люди» предложили закрепить пять базовых прав животных
15:18
Назад в 2000-е: какие тренды прошлого снова стали популярны в России
15:07
Находка в мусоре: на пляже в Испании откопали мраморную голову богини Венеры
15:00
«Ложь, да в ней намек»: Антон Маслов о том, зачем зрителям нужны добрые сказки

Сейчас читают

«Лишь бы дискредитировать»: MIA BOYКА резко высказалась о старых скандалах
Платить станет проще? Россиянам рассказали о главном нюансе единого QR-кода
«Дрался со мной»: Журавлев рассказал, почему Гоша Куценко отказался от дублера
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео