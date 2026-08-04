Народный артист России Олег Газманов попросил отпустить из СИЗО своего экс-продюсера Филиппа Росса, которого обвиняют, в том числе, в мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, присутствующий в зале суда.

С такой просьбой певец обратился к судье после того, как Росс частично возместил ему материальный ущерб. Экс-продюсер выплатил Газманову 12 миллионов рублей. При этом, как стало известно на заседании, общая сумма долга составляет 17,5 миллионов рублей.

Представители потерпевшего — Олега Газманова — уже направили в суд ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении Росса.

Кроме мошенничества, Росса также обвиняют в нарушении авторских и смежных прав. По данным следствия, он продавал третьим лицам фотографии и музыкальные произведения Газманова. Речь идет о песнях, которые использовались в фильмах без разрешения артиста. Своими действиями Росс причинил певцу не только материальный ущерб, но и моральный вред.

Филипп Росс был задержан в Москве весной 2026 года. Тогда во время избрания ему меры пресечения продюсер свою вину не признавал.

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