Неизвестный науке метод: хирург неправильно соединил органы пациента и был уволен

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Сам медработник виноватым себя не считает.

Хирург неправильно соединил органы пациента и был уволен

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Mirror: хирург неправильно соединил органы пациента и был уволен

Британский хирург Яссер Адли Абдель Рахман был навсегда лишен права заниматься медицинской практикой после проведения провальной операции. Врач неправильно соединил органы пациенту во время хирургического вмешательства. Об этом сообщило Mirror.

Специалист, работавший в системе здравоохранения Британии по контракту, допустил грубейшую ошибку во время операции на кишечнике молодого человека.

В результате действий медика органы пациента были соединены неправильно, что создало «замкнутый цикл». Содержимое кишечника поступало обратно в желудок.

Такое состояние было признано экспертами медицинского трибунала «несовместимым с жизнью». После процедуры пострадавший испытывал невыносимые боли. Спасти его удалось только благодаря повторному срочному вмешательству другого врача, который исправил последствия неудачной работы коллеги.

В ходе разбирательства Службы трибунала практикующих врачей выяснилось, что Рахман даже не допускал мысли о своей ошибке. Он игнорировал жалобы больного и опасения коллег.

Приглашенный эксперт заявил, что метод, примененный хирургом, «не известен науке», а допущенный промах является «худшим из возможных».

Несмотря на то, что в 2021 году деятельность доктора ограничили, он нарушил запрет и устроился в клинику в Ирландии по подложным данным. Сам Яссер Адли Абдель Рахман, получивший образование в Египте, на слушания не явился. Он отметил, что стал жертвой «охоты на ведьм» и козлом отпущения.

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