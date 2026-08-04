Путин наградил певца Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 57 0

Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Какие награды есть у Баскова

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.

Новая награда стала очередным признанием многолетней творческой деятельности певца. В документе отмечается, что Басков получил орден за заслуги в области культуры и искусства, а также за плодотворную работу на протяжении многих лет.

Звание народного артиста России певец получил в 2009 году.

Ранее высокой оценки был удостоен певец и композитор Олег Газманов. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры.

До этого 5-tv.ru сообщал, что 21 мая президент России в Кремле вручил государственные награды известным представителям культуры. Народный артист РФ Юрий Антонов и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства отметил значимость их творчества, которое вдохновляет миллионы россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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