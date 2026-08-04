И. о. ректора ГИТИСа назначили главного бухгалтера вуза Ольгу Ермакову

Исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) стала главный бухгалтер учреждения Ольга Ермакова. Об этом сообщили в Telegram-канале вуза.

«Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Олеговна Ермакова», — говорится в сообщении.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Министерстве культуры РФ, нового ректора выберут 15 сентября на общем собрании работников и обучающихся ГИТИСа. Кандидаты должны были подать заявления до 25 июня.

Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа 4 августа по собственному желанию. Заявление об освобождении с занимаемой должности подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Заславский возглавлял ГИТИС десять лет. Он стал ректором театрального вуза в 2016 году. До этого получил известность в качестве театрального критика. Является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации и кандидатом филологических наук. Также входит в секретариат Союза театральных деятелей РФ.

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