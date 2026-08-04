«Он устал жить»: Волочкова из последних сил борется за здоровье отца

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова Эксклюзив 2 250 0

Артистка не скрывает, что ее папа, который только что отпраздновал 79-летие, «совсем плох».

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов;Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова из последних сил борется за здоровье отца: «Он устал жить»

Анастасия Волочкова, которая всегда умела находить плюсы в любой ситуации, сейчас переживает тяжелое время. Ее любимый отец, чемпион Советского Союза по настольному теннису Юрий Волочков, находится в критическом состоянии. «Он практически умирает», — откровенно сказала артистка в разговоре с 5-tv.ru.

тексттекст. Instagram*/ volochkova_art

«Папа очень плох. У него только что был день рождения. Позавчера ему исполнилось 79 лет, и 19 из них он прикован к постели, у него полностью парализована правая сторона. Инсульт его разбил в 60 лет, в расцвете сил», — говорит Волочкова.

Балерина с горечью говорит, что ей кажется, будто измученный болезнью отец «просто устал жить» — несмотря на то, что ему обеспечивают лучший профессиональный уход. За его состоянием следит целая семья хороших сиделок.

«Для меня это боль! Но я понимаю, что папа, каким бы он ни был сильным, он борется. У меня такое ощущение, что он устал жить. Мне очень тяжело, потому что родственников и близких людей у меня нет», — сказала Анастасия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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