«Мираж» раскололся: Суханкина раскрыла тайны главных хитов группы

Маргарита Суханкина празднует победу в суде над создателем группы «Мираж» Андреем Литягиным. Из-за чего бывшие коллеги в одночасье стали врагами? В чем певица обвинила продюсера? Какую сумму он теперь обязан выплатить заслуженной артистке РФ? И где сейчас находится композитор? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все эти песни получили популярность благодаря моему волшебному голосу», — подчеркивает певица.

Маргарита Суханкина счастлива. Долгая судебная тяжба, которая знатно потрепала нервы артистке, завершилась ее безоговорочной победой.

«Сегодня суд вынес абсолютно правильное решение и рассказал о том, какую компенсацию мне должен заплатить великий композитор», — делится исполнительница.

Конфликт продюсера и звезды эстрады длится уже много лет. Причина спора — хиты «Миража». Вернее, авторские права на них. И денежные отчисления.

«Я хочу получить какие-то дивиденды тоже. Потому что мне просто затыкают рот, композитор Литягин не дает мне сегодня работать. Он пытается, везде рассказывает, что мечтает о том, чтобы я исчезла, чтобы меня не было», — заявляет певица.

В свое время Суханкина записала вместе с Литягиным и автором Валерием Соколовым десятки песен. Но сама на сцену не выходила.

«Я махнула рукой и позволила всем многочисленным марионеткам, которые открывали рот под мой голос. Я училась, обучалась музыке. Я единственный профессионал во всей этой компании. Естественно, я музыкант высокого полета с огромным количеством образований: и музыкальная школа, и училище, и консерватория у меня, и Большой театр», — говорит певица Маргарита Суханкина.

«В то время, например, Наташа Ветлицкая, с ней были переписаны все песни. Не надо обладать какими-то специальными познаниями или слухом для того, чтобы понять, что там ее голос звучит. Поэтому вот этот миф о том, что все солистки открывали под ее голос, — это вранье», — подчеркивает гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов.

Годы спустя Маргарита Суханкина решила выйти из тени. Литягину это не понравилось. Он заявил, что артистка не имеет права публично петь любимые всеми хиты. Якобы в самом начале они заключили соответствующий контракт. Вот только Суханкина такого не помнит.

«Его представитель рассказывал о том, что якобы я один раз только виделась с Литягиным. И все эти песни передала ему, а он с ними якобы делал все, что хотел. Но это все блеф абсолютный. Я встречалась с ним, приезжала к нему либо домой, либо в какую-то снятую студию, и там фонограммы переписывались, переделывались, записывались какие-то новые фонограммы», — рассказывает артистка.

«Я его видел и в руках держал. Есть точно такой же договор с Наталией Гулькиной. Это как два близнеца. Вот он точно такой же, в тот же день подписанный», — отмечает Алексей Горбашов.

В какой-то момент бывшим коллегам все-таки удалось договориться. Суханкина исполняла на концертах песни «Миража», за это отчисляла Литягину финансовое вознаграждение.

«Рита единственная, кто имеет права и мои, и Литягина на свое шоу, на свою программу, понимаете? Все остальные имеют только половину прав», — объясняет автор песен группы «Мираж» Валерий Соколов.

Но несколько лет назад продюсер вдруг заявил: условия изменились. И если Маргарита хочет продолжать сотрудничать, должна увеличить выплаты.

«Он объявляет в средствах массовой информации, что я какие-то безумные миллионы, 60 миллионов. Причем цена все время вырастает. Что я все время ему должна, должна, должна. Я никак не могу понять, за что. Я, прославившая, так сказать, своим голосом его песни», — говорит Суханкина.

«Если бы были нормальные, вменяемые люди, они бы уже давно дали возможность первому исполнителю исполнять песни, которые он записал на диске и которые продавались бешеными тиражами, благодаря которым, в общем-то, извините, они стали популярными в том числе», — отмечает певица Наталия Гулькина.

А вскоре Суханкина узнала, что Андрей продает композиции в ее исполнении и получает за это огромные суммы. При этом самой певице ничего за это не переводит.

«Мне хочется тоже, так сказать, с тех миллионов, которые он получает от записи. В фильме „Слово пацана“ для меня это было абсолютной новостью, что меня никто ни о чем не спрашивал. Так же, как, собственно говоря, и везде в продажах каких-то дисков», — делится артистка.

«Она как автор, как исполнитель тоже имеет право на получение доходов от публичного использования произведения», — отмечает юрист Марина Павлова.

Началась судебная тяжба. В итоге адвокаты звезды 1980-х смогли доказать, что договор о правах, которым все эти годы апеллировал Литягин, — фальшивка. На очередном заседании был оглашен результат экспертизы.

«Литягин на протяжении 40 лет торговал моим голосом на всех этих носителях без моего ведома, по поддельному договору», — заявляет исполнительница.

По решению суда Андрей Литягин теперь обязан выплатить Маргарите Суханкиной 8,5 миллиона рублей. Вот только есть одна проблема — для этого надо найти продюсера. Певица утверждает: его местонахождение неизвестно.

«Человек скрывается. Он находится уже третий год в бегах. Потому что, как выясняется, к нему очень много претензий. Не только от меня, но и от людей, которым он продавал все это наследие, созданное нами совместно», — уточняет Суханкина.

Съемочная группа «Светской хроники» пыталась связаться с Андреем Литягиным. Он вышел на связь и пообещал дать комментарий. Но в последний момент отказался. Друг продюсера Алексей Горбашов объяснил поведение продюсера.

«Андрей Литягин давно живет за границей. И одна из причин, почему он сюда приезжает очень редко, — ему поступали неоднократно угрозы. Вот этими самыми ушами я слышал», — делится гитарист «Миража».

«У него нет имущества на территории Российской Федерации. Поскольку он находится в Европейском Союзе сейчас, по сведениям СМИ, то Европейский Союз не исполняет решения российских судов в соответствии с пятнадцатым пакетом санкций. Поэтому сейчас все, что она может, только обратить взыскание на доходы от авторских отчислений, которые он получает в Российской Федерации», — объясняет юрист Павлова.

Но певица готова подождать. Самое главное для нее сейчас, что справедливость восторжествовала. И продюсер больше не сможет использовать голос Суханкиной без ее согласия.