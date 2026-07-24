Одна тряпка на все: почему не каждому клинингу можно доверить уборку квартиры

Клининг звучит богато и профессионально. Кому еще доверить ужасно грязное после вечеринки пространство или дорогой, требующий особого состава деревянный пол?

Но бывает и иначе: вместо качественной уборки — испорченный ремонт. Можно ли доверять клинерам и отзывам в сети? Когда помощь профессионалов необходима и чего от них ждать, разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Можно ли доверять отзывам в сети на клининг

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Семья Антона Мощенко из Реутова регулярно заказывала клининг в крупной компании. Во время очередной уборки мужчина решил посмотреть на процесс по камерам.

«Видно было, что она из него что‑то достает себе, забирает. И в кухне тоже было видно, что она доставала из ящика», — рассказывает житель Реутова.

Программа решила провести свою независимую проверку и оценить работу клинеров.

По легенде — домохозяйка Ольга Злаказова заказала уборку в квартире своей сестры. В комантах заранее подготовили «ловушки»: оставили деньги, брошь, клочок волос за диваном, резинки под ковром, мертвую осу на подоконнике и еду на столе. Выбрали две компании: у одной из них всего одна звезда на популярном сервисе, а у другой — пять. При этом цена за услугу одинаковая — 7,5 тысяч рублей. Не врут ли отзывы в интернете?

Первой приехала клинер из фирмы с низким рейтингом. С задержкой на 20 минут!

«В 12:20 она пришла, шла прогулочным шагом, как будто никуда не опаздывает», — сказала Злаказова.

Клинер даже не поздоровалась! И это первые звоночки: специалист должен быть вежлив.

«Она должна была начать уборку с зала, с комнаты. Потом перейти на кухню. Далее — коридор и уже ванная. То есть она уже идет не по схеме», — прокомментировала менеджер контроля качества клининговой компании Мария Соломатина.

К тому же клинер не соблюдала главных правил клининга. Существует такое понятие, как цветовая кодировка: зеленый цвет используют для инвентаря и расходников (салфетки зеленого цвета) в комнатах, синий — для ванны, красный — отдельно, желтый — для дезинфекции. Женщина нарушала и технику безопасности!

«В шлепках — открытая обувь, на табуретке она наверху, то есть она сейчас оттуда шлепнется. Лампы протирает, не выключила, свет горит», — обратила внимание Соломатина.

Но качественно ли она выполнила основную работу?

«У меня пока что складывается впечатление, что она все моет одной тряпкой. Непонятно, чем она моет вытяжку. Звуки, конечно, ужасающие издаются при соприкосновении этого скребка и покрытия», — отметила Злаказова.

На уборку клинер запросила четыре часа. Но, когда прошло два, кухня не была отмыта даже на половину! На этом моменте «Стройнадзор» решил вскрыть карты и лично задать клинеру вопросы, которые накопились:

— Какие средства вы используете для уборки?

— Я не знаю, какие средства. Нам разливают и используем. Сильное средство, да.

— Просто сильное средство?

— Сильное средство.

— Покажите мне человека, который сможет сам отчистить. Я очень удивлюсь. Вы как бы сделали?

— Антижир. Нанести средство, дать ему поработать, постоять, смыть и еще раз.

— Я вам намажу и уйду.

Возможно, это недоработка менеджера, который передавал заказ. Программа позвонила в компанию, но четкого ответа не прозвучало:

«Мы не готовы по телефону что‑либо с вами обсуждать. Вы тратите время драгоценное свое», — ответили в компании.

Что должно входить в качественный клининг

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

«Если в слепых зонах нет замечаний, то уборка выполнена добросовестно. Плинтуса, стыки, углы, за санузлами. И еще самый важный момент — это тактильная проверка. То есть иногда бывает то, что визуально не видно, а когда ты трогаешь, то ты ощущаешь уже какие‑то загрязнения или пыль», — объяснила руководитель клининговой компании Мария Ватлина.

Один из самых сложных видов работ — уборка после ремонта. Здесь понадобится специальный инвентарь — например, роторная машина для мытья пола.

«Она тяжелая, она где‑то может быть килограммов 40 весит. То есть это для механического воздействия на грязь, на сложные загрязнения, на цемент, затирку», — рассказал эксперт по клинингу после ремонта Илья Зыков.

Еще один помощник — промышленный пылесос с тремя турбинами. В обычном, кстати, турбина всего одна.

«Особенность в нем в том, что у него есть фильтр второй чистки. И для того, чтобы пыль не просачивалась, нужна двойная фильтрация», — пояснил Зыков.

Даже швабры в такой уборке нужны не простые, а с флаундером, который обеспечивает плотное прилегание тряпки к полам и не размазывает грязь.

Что делать, если результат уборки разочаровал

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Если результат уборки оказался как в ситуации Антона Мощенко и разочаровал, стоит отстаивать свои права.

«По закону, если клиент столкнулся с некачественным предоставлением услуг, он может требовать разные варианты различной компенсации. Начиная с того, что это может быть действительно повторная уборка за счет компании, заканчивая тем, что может быть произведен перерасчет по стоимости или полностью возврат денежных средств», — разъяснила юрист Мария Краснова.

В случае пропажи вещей после клининга надо немедленно вызывать полицию! Именно так поступил Мощенко, когда обнаружил, что девушка вместо уборки обворовывает его. Сотрудницу увезли в отделение. Уже там выяснилось, что ничего ценного она не украла.

«Она забрала одноразовые полотенчики тряпичные, полбутылки крема от варикоза. Через месяц мне пришло уведомление из суда, что гражданка не привлечена к уголовной ответственности, а привлечена к административной, и ей назначен какой‑то штраф», — вспоминает Мощенко.

Клининговая компания вернула деньги за несостоявшуюся уборку и начислила баллы, которых хватило на следующую. Но больше услугами этой фирмы Мощенко не пользуется и теперь советует всем не оставлять клинеров одних в квартире, особенно если нет камер.