Гигантские медузы появились в России: опасны ли они и можно ли их есть

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 16 0

Стрекательные клетки могут вызвать раздражение кожи.

Ядовитые ли гигантские медузы-ропилемы

Фото: www.globallookpress.com/Onur Dogman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Океанолог Таврический порекомендовал избегать контакта с любыми видами медуз

Океанолог, член Русского географического общества Анатолий  в интервью aif.ru прокомментировал ситуацию с гигантскими медузами-ропилемами, замеченными у берегов Владивостока.

По его словам, ропилемы сами по себе не представляют опасности для человека. Однако он подчеркнул, что на Дальнем Востоке наибольшую угрозу представляет медуза-крестовичок, которая, несмотря на свои небольшие размеры, является смертельно опасной.

Таврический также рекомендовал избегать контакта с любыми видами медуз, так как их стрекательные клетки могут вызвать раздражение кожи.

«Лучше не касаться их на всякий случай», — отметил он.

Океанолог добавил, что в Японии и Китае некоторые виды корнеротов, к которым относятся ропилемы, традиционно употребляются в пищу. Однако он подчеркнул, что нашим поварам необходимо знать тонкости приготовления медуз, так как не все их части пригодны в пищу.

«Не все части медузы можно кушать — только купол, некоторые вещи нельзя употреблять», — пояснил Таврический.

Ранее гигантские медузы были замечены у побережья Владивостока. Президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин сообщил в своем Telegram-канале, что эти медузы не представляют смертельной угрозы для человека, но прикасаться к ним не рекомендуется.

Медузы вида ропилема (Rhopilema esculentum) регулярно появляются в теплых водах Приморья, включая Амурский и Уссурийский заливы. Ропилемы относятся к медузам-корнеротам и имеют крупный купол и ротовые лопасти, напоминающие корни. Основой их рациона является планктон, который они захватывают в толще воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
«Мираж» раскололся: Суханкина раскрыла тайны главных хитов группы
8:08
Одна тряпка на все: почему не каждому клинингу можно доверить уборку квартиры
8:06
Гигантские медузы появились в России: опасны ли они и можно ли их есть
8:01
Кабачковая аджика на зиму: простой рецепт закрутки к мясу, хлебу и любым гарнирам
8:00
Миллиарды в шкатулках звезд: сколько стоят украшения Рудковской, Бузовой и Алсу
7:56
Хвостатые привереды: почему кошки могут отказываться от еды

Сейчас читают

«Не стоит путать»: Гуров сравнил ситуацию Савичевой с историями Глюкозы и МакSим
Совершила глупость и прервала династию: Волочкова об ошибке своей дочери
«Мои ноги — это ваши деньги»: Волочкова пожаловалась на боль после операции
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео