В Гватемале извергается один из самых опасных вулканов в мире

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Облако пепла дошло до американской границы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/JOHAN ORDONEZ; 5-tv.ru

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Вулкан Фуэго — один из самых опасных в мире — сейчас извергается в Гватемале. Проводится эвакуация населения. Ее затрудняет то, что местные жители не хотят покидать дома, несмотря на опасность — многие уверены, что мародеры все разграбят.

Район извержения накрыло облаком вулканического пепла. Его выпало настолько много, что воздушное пространство частично закрыто вплоть до американской границы.

Предыдущее извержение Фуэго стало почти самым разрушительным за весь нынешний век. В 2018 году от него погибли не менее двухсот человек — их внезапно накрыло потоками лавы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке судебные приставы обнаружили должника по алиментам в необычном месте. Мужчина, задолжавший 1,8 миллиона рублей и находившийся в розыске более года, был найден на туристической базе у подножия Авачинского вулкана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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