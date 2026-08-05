«Никогда не забуду»: Мила Ершова рассказала о съемках «Колобка» на Алтае

Мила Ершова: съемки «Колобка» на Алтае были не только красивые, но и сложные

Съемки фильма «Колобок» на Алтае стали одними из самых запоминающихся в карьере актрисы Милы Ершовой. По словам артистки, местные пейзажи настолько впечатляли команду, что режиссер специально давал актерам время полюбоваться природой перед работой. Об этом Мила Ершова сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актриса призналась, что больше всего ее впечатлила красота Алтая и необычные природные локации, где проходили съемки картины.

«Алтай — это одни из самых запоминающихся съемок в моей жизни. Как минимум, из-за красоты, из-за невероятных пейзажей», — рассказала Ершова.

По словам артистки, режиссер Антон Маслов понимал, что актерам сложно сразу сосредоточиться на работе после встречи с такими видами. Поэтому перед началом сцен он давал им немного времени, чтобы они могли насладиться окружающей природой.

«Когда мы с Димой (Журавлевым. — Прим. ред.) приходили на площадку, давал нам где-то десять минут просто для того, чтобы мы походили, посозерцали, пофотографировались, позалипали», — поделилась актриса.

Ершова отметила, что впечатления от Алтая невозможно было оставить без внимания, поскольку красота региона буквально захватывала.

«Он (Антон Маслов. — Прим. ред.) понимал прекрасно, что, если мы сейчас придем и он сходу будет нам что-то говорить про сцену, то мы будем как бы половина внимания там, половина здесь, потому что невозможно эту красоту просто игнорировать», — добавила артистка.

Однако, по словам актрисы, работа в регионе была не только впечатляющей, но и физически сложной. Команда столкнулась с сильным джетлагом из-за длительной дороги.

«Мы туда летели ночью, плюс еще пять часов ехали на машине на то место, где мы жили и там же снимали», — рассказала Ершова.

Она призналась, что после дороги было тяжело восстановиться. Съемочные смены начинались уже через несколько часов после прибытия.

«Ты, когда весь день в пути, еще ничего не понимаешь, вроде спал в три погибели в самолете, в машине, а потом у тебя смена уже через пять часов. И как бы понимаешь, что надо спать, спать не хочется, а смена начинается в два часа ночи. Я такое никогда не забуду», — поделилась актриса.

По сюжету фильма героиня Милы Ершовой — Лада — вместе с пекарем Тихоном и Колобком пускается в опасное путешествие, где становится не просто попутчицей, а ключевым звеном истории.

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