«Реинкарнация железных дорог»: Собянин рассказал о ВСМ Москва-Санкт-Петербург

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Высокоскоростные магистрали изменят транспортную систему страны и повысят мобильность около 40 миллионов россиян.

Фото, видео: © РИА Новости/Компания "Скоростные магистрали";ТАСС; 5-tv.ru

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Собянин: ВСМ Москва-Санкт-Петербург изменит жизнь 40 миллионов человек

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург и дальнейшее развитие сети ВСМ способны изменить транспортную доступность для десятков миллионов россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Высокоскоростные магистрали — это второй этап развития железных дорог. Они не только ускоряют пассажирское движение, но и освобождают колею для грузовых перевозок», — подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, развитие Центрального транспортного узла имеет значение далеко не только для жителей столицы. Он отметил, что через Москву проходит большая часть пассажирских перевозок страны: здесь сосредоточены крупнейший авиационный узел, основной поток поездов дальнего следования и около 60% пригородных железнодорожных перевозок.

«Развивая Центральный транспортный узел, мы улучшаем транспортную доступность всех жителей нашей страны», — сказал мэр.

Собянин рассказал, что центральные диаметры продолжают продлевать в соседние регионы за пределами Московской области. Благодаря этому еще около десяти миллионов человек смогут быстрее и удобнее добираться до столицы. По его словам, это позволит сократить интервалы движения поездов, увеличить их скорость и сделать транспорт более доступным.

Особое внимание мэр уделил проекту высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он отметил, что этот маршрут нельзя рассматривать исключительно как связь двух крупнейших городов страны.

«Московская агломерация — около 30 миллионов человек, питерская — около 10 миллионов. По сути, 40 миллионов человек будут пользоваться этой инфраструктурой», — заявил Собянин.

По мнению мэра, строительство ВСМ станет новым этапом развития российских железных дорог. Он напомнил, что сегодня пассажирские и грузовые составы используют одну и ту же инфраструктуру, из-за чего скорость движения поездов дальнего следования остается ограниченной. Новые магистрали позволят разделить потоки, повысить эффективность перевозок и создать дополнительные возможности как для пассажиров, так и для экономики страны в целом.

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