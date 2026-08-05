«Угон машин стал экзотикой»: Сергей Собянин о снижении преступности в Москве

Собянин: уровень преступности в Москве снизился в разы

Угон автомобилей в Москве стал практически экзотическим преступлением благодаря развитию технологий «умного города». Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя снижение уровня преступности за последние годы.

«Внедрение системы умного города, видеонаблюдения, искусственного интеллекта, аналитики, распознавания лиц привело к тому, что многие виды преступлений, такие как угон машин, стали уже больше экзотикой», — отметил градоначальник.

Мэр уточнил, что речь идет не просто о значительном сокращении числа угонов, а о падении показателей в десятки раз. Аналогичная тенденция наблюдается и по другим видам преступлений, в том числе грабежам и квартирным кражам.

«Это в десятки раз меньше, чем было раньше. Грабежи, квартирные кражи уменьшились в десятки раз», — подчеркнул он.

Собянин отметил, что ключевая заслуга в снижении преступности принадлежит правоохранительным органам, однако без современных цифровых технологий добиться таких результатов в мегаполисе было бы невозможно. По его словам, сегодня потенциальные угонщики понимают, что вероятность остаться незамеченными практически отсутствует.

«Это уже какие-то фрики, которые не понимают, что их все равно найдут, задержат, и это преступление будет раскрыто», — сказал мэр.

При этом он обратил внимание, что структура преступности изменилась. Если традиционные преступления становятся все более редкими, то на первый план выходят цифровые мошенничества. По словам Собянина, сейчас они составляют почти половину всех зарегистрированных преступлений. Однако за последний год, отметил он, впервые наметилось снижение и в этой категории.

Кроме того, столичные технологии безопасности уже применяются далеко за пределами Москвы. В частности, система видеонаблюдения «Сфера», используемая на крупных транспортных узлах, внедрена более чем в 60 регионах России. По словам мэра, только за последний год с ее помощью удалось задержать свыше 30 тысяч человек, находившихся в федеральном розыске. Совместно с МВД работа по распространению этой системы продолжается.

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