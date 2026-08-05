«Москва — есть Москва»: Собянин объяснил рост турпотока в столицу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

По словам мэра, гостей привлекают не только безопасность и удобство города.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; ТАСС; 5-tv.ru

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Собянин: туристический поток в Москву растет из-за безопасности столицы

Туристический поток в Москву за последние годы вырос более чем в два раза благодаря сочетанию безопасности, комфорта, развитой инфраструктуры и культурных возможностей столицы. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы не обустраивали Москву специально под туристов, мы обустраивали ее под москвичей. Но когда в городе безопасно, комфортно, чисто, автоматически увеличивается и туристический поток», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, именно высокий уровень безопасности иностранные гости сегодня называют одним из главных преимуществ Москвы. Однако, как подчеркнул мэр, рост интереса к столице связан не только с этим фактором.

Он отметил, что Москва остается одним из крупнейших культурных и транспортных центров мира. По словам Собянина, гостей привлекают театры, музеи, выставочные пространства, историческая среда города и удобная транспортная доступность.

«Москва — есть Москва. Это лучший театр, лучший музей, выставки, историческая среда, крупнейший транспортный узел», — сказал мэр.

Собянин добавил, что развитие туристической отрасли приносит городу не только дополнительный интерес со стороны путешественников, но и экономические преимущества. Увеличение числа гостей становится одним из источников доходов столицы.

Кроме того, мэр отметил рост внутреннего туризма. По его словам, Москва рада, что жители российских регионов все чаще выбирают поездки в столицу вместо зарубежных направлений.

«Мы этим гордимся. Мы конкурируем с другими мегаполисами мира», — подчеркнул Собянин.

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