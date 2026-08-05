«Это же не армия»: Дмитрий Колдун рассказал о желании дочери стать певицей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 39 0

Десятилетняя Алиса пока примеряет на себя образ артистки.

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

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Дмитрий Колдун: приму любой выбор своих детей

Певец Дмитрий Колдун рассказал, как относится к возможному выбору дочери пойти по его стопам и связать жизнь с музыкой. По словам артиста, он не собирается отговаривать детей от работы в шоу-бизнесе и готов поддержать любое их решение. Об этом Дмитрий Колдун сообщил корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Артист признался, что в первую очередь хочет видеть своих детей здоровыми, воспитанными и успешными в том деле, которое они выберут сами.

«Я хотел бы, чтобы они были здоровыми людьми психически и физически, и чтобы они были порядочными, чтобы я мог ими гордиться», — рассказал Колдун.

По словам певца, он не считает шоу-бизнес чем-то, от чего детей нужно обязательно ограждать.

«Шоу-бизнес — это же не армия. Человек идет туда по своему желанию и по своему признанию, а не по необходимости», — отметил артист.

Колдун добавил, что не станет вмешиваться в выбор дочери, если она действительно захочет стать певицей.

«Я не буду никак никого отговаривать, это их личное решение», — заявил он.

При этом артист рассказал, что десятилетняя Алиса пока только примеряет на себя образ будущей исполнительницы и еще не до конца понимает специфику профессии.

«Дочка, наверное, может быть, она захочет петь. Хотя, на самом деле, она не понимает даже, почему люди на концертах мне аплодируют иногда. Говорит: «А чего они тебе хлопают?» — поделился Колдун.

У Дмитрия Колдуна двое детей — 13-летний сын Ян и десятилетняя дочь Алиса. Оба ребенка родились в браке певца с Викторией Хамицкой; семья живет в Белоруссии.

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