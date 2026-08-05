«Когда психика сформирована»: Девятова объяснила, когда детям можно заводить соцсети

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 18 0

Сама артистка старается не ограничивать детей в творчестве.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Валерия Девятова: заводить соцсети детям стоит с определенного возраста

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова рассказала, как относится к присутствию детей в интернете. По мнению певицы, собственные аккаунты ребенку стоит заводить только после того, как сформируется способность самостоятельно отвечать за свои действия. Об этом Валерия Девятова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Артистка отметила, что сама старается не ограничивать детей в творчестве, однако считает важным учитывать возраст и психологическую готовность ребенка.

«С какого-то возраста определенного это должно быть, когда уже психика более сформирована», — рассказала Девятова.

Певица добавила, что ее дети пока участвуют в творческой жизни семьи, но собственные страницы в социальных сетях для них пока не являются приоритетом.

«Они у меня мелькают. Мы поем, играем на барабанах, танцуем и живем жизнь, но подумываем об этом», — поделилась артистка.

Говоря о детских блогерах, Девятова заявила, что положительно относится к такому формату, если он приносит ребенку радость и не вредит ему.

«Все должно быть во благо. Если это ребенку нравится», — отметила солистка группы «Фабрика».

При этом певица подчеркнула, что в подростковом возрасте ребенок уже способен лучше понимать последствия своих действий в интернете.

«В 13–14 лет уже, когда ты можешь за себя сам отвечать. И, конечно, хотя бы с этого возраста», — сказала Девятова.

До этого момента, по ее мнению, основная ответственность за цифровую жизнь ребенка лежит на родителях.

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