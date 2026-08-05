Фатальные последствия: в апреле 2029 года мимо Земли пролетит огромный астероид

Космический мусор может помешать изучению астероида Апофис

Ученые опасаются, что техногенные отходы на орбите Земли столкнутся с гигантским небесным телом во время его сближения с нашей планетой в апреле 2029 года. Об этом сообщил портал Yahoo.

Огромный астероид 99942 Апофис, длина которого составляет около 370 метров, пролетит на расстоянии менее 32 тысяч километров от земной поверхности, что считается крайне близким показателем по космическим меркам.

Исследователи подтвердили, что само небесное тело не представляет прямой угрозы для человечества, однако деятельность людей в космосе может осложнить научную миссию.

Физик Джулия Скеттино и эксперт по астероидной динамике Алессандро Росси из Национального исследовательского совета Италии провели моделирование, которое показало риск столкновения объекта с элементами космического мусора, находящимися на геостационарной орбите.

Хотя такой удар не изменит траекторию Апофиса радикально, он способен создать облако осколков или небольшой кратер, что затруднит анализ влияния земной гравитации на структуру астероида.

Специалисты планируют использовать сближение для изучения оползней и «астероидных землетрясений», которые возникнут из-за притяжения Земли.

«Самое важное — подчеркнуть, что любое воздействие на астероид не изменит его орбиту значительным образом. Последствиями, скорее всего, станут образование небольшого кратера и шлейфа выбросов», — отметил Росси.

Ученый добавил, что приборы миссий RAMSES и OSIRIS-APEX могут зафиксировать сигнал от удара, но это внесет путаницу в интерпретацию данных о естественных изменениях объекта.

Данная ситуация подчеркивает необходимость более тщательного отслеживания мелких фрагментов мусора на больших высотах, где многие объекты остаются невидимыми для современных систем наблюдения. В ближайшие годы планируется запуск новых телескопов, которые помогут расширить знания о населенности околоземного пространства техногенными фрагментами.

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