В заложниках у семьи: пенсионерка столкнулась с травлей со стороны взрослой дочери

NYP: пенсионерка столкнулась с травлей со стороны взрослой дочери

В США 75-летняя женщина оказалась в заложниках у собственного мужа и взрослой дочери. Об этом сообщила New York Post.

Пострадавшая обратилась за помощью в колонку советов издания, рассказав о невыносимой атмосфере в доме, где она подвергается постоянному психологическому давлению и вербальной агрессии.

По ее словам, 32-летняя дочь страдает обсессивно-компульсивным расстройством, отказывается от лечения и профессиональной помощи, полностью подчинив жизнь матери своим капризам.

Девушка требует возить ее повсюду на автомобиле, сопровождая поездки криками и оскорблениями. Также она настаивает на том, чтобы мать оплатила ее проживание во время получения второй магистерской степени.

Ситуация осложняется поведением 75-летнего главы семейства, который сам проявляет жестокость. Мужчина предпочитает игнорировать семейные конфликты, уходя из дома рано утром и возвращаясь поздно вечером. При этом он может часами сидеть в машине на подъездной дорожке, лишь бы не пересекаться с дочерью.

Вся нагрузка по уходу за неуравновешенной родственницей и ведению домашнего хозяйства легла на плечи пожилой женщины.

Кроме того, пенсионерка обнаружила в телефоне супруга переписку с любовницей. Несмотря на острое желание разъехаться и начать жизнь с чистого листа в отдельной квартире, женщина опасается подавать на развод.

Основным страхом является возможный раздел ее учительской пенсии, так как у мужа, продолжающего работать в компании своих родителей, нет собственных пенсионных накоплений.

В ответ на крик о помощи ведущая колонки настоятельно рекомендовала пострадавшей немедленно проконсультироваться с квалифицированным юристом.

Эксперт отметила, что опасения по поводу потери пенсионных выплат могут быть преувеличены. Грамотный адвокат поможет защитить активы.

Кроме того, автору письма посоветовали обратиться на горячую линию по вопросам домашнего насилия, так как описанная ситуация является классическим примером эмоционального и финансового абьюза.

Колумнист подчеркнула, что в подобных случаях стоит доверять интуиции и решать, продолжать ли общение, исходя из тяжести совершенных правонарушений.

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