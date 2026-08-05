Куда уходит детство: почему дети вынуждены взрослеть намного раньше

LA Times: дети вынуждены взрослеть намного раньше из-за родительнификации

Феномен «парентификации» — когда ребенок вынужден брать на себя взрослые обязанности — остается глобальной проблемой. Девочки особенно уязвимы, и последствия такого опыта могут длиться всю жизнь. Об этом сообщила Los Angeles Times.

Что такое парентификация

Все чаще ребенок берет на себя задачи, не соответствующие его возрасту и обычно являющиеся обязанностями взрослых.

В таком случае он сталкивается с явлением, которое психологи называют парентификацией (от англ. parent — «родитель»). Это может быть как уход за больным родственником, так и эмоциональная поддержка родителей.

Преднамеренная или непреднамеренная парентификация чаще всего происходит в уязвимых семьях: неполных, с родителями-алкоголиками или инвалидами.

Культурные ожидания также играют роль. Девочек чаще приучают к выполнению домашних обязанностей и роли опекунов.

Масштаб проблемы

Исследования показывают, что миллионы детей по всему миру вынуждены ухаживать за членами семьи. Многие из них выполняют такие задачи, как купание, одевание, кормление, прием лекарств.

Эти обязанности отнимают время у учебы, сна, общения со сверстниками и просто детства.

Парентификация ложится тяжелым бременем. Исследования фиксируют у таких детей повышенный уровень тревожности и депрессии, а также риски употребления запрещенных веществ.

Успеваемость и посещаемость школы страдают, а длительная опека может повлиять на то, закончит ли ребенок образование.

История из жизни

Одна из женщин, переживших парентификацию в подростковом возрасте, поделилась своим опытом с изданием.

Ее мать стала инвалидом внезапно. За несколько часов девочка превратилась из обычного ребенка в человека, ответственного за уход за больным. Она помогала матери одеваться, принимать пищу, передвигаться, оплачивать счета. Дочь была для нее всей системой поддержки.

Последствия не заставили себя ждать. Чтобы сбежать от реальности, дочь прибегала к опасным способам: употребляла наркотики, прогуливала школу, вела беспорядочную половую жизнь.

Во взрослой жизни женщина стала гипернезависимой, угождающей всем карьеристкой. Однако внутри она чувствовала, что ее никогда не будет достаточно.

Только спустя годы терапия помогла осознать, какой урон нанесла ей роль молодой опекунши.

Почему страдают девочки

Статистика и исследования подтверждают: девочки оказываются в роли опекунов значительно чаще, чем мальчики.

Культурные и социальные нормы во многих обществах закрепляют за ними обязанности по уходу и ведению домашнего хозяйства.

В результате они взрослеют быстрее, теряя возможность прожить полноценное детство.

Среди молодых людей, вынужденных брать на себя родительские обязанности, уровень самоповреждений и суицидальных мыслей выше, особенно среди девочек.

Что можно сделать

Решение проблемы требует системного подхода. Специалисты предлагают:

обучать школьных сотрудников, медицинских работников и взрослых выявлять детей, оказавшихся в роли опекунов, и предлагать им помощь;

развивать программы психологической поддержки для таких детей;

создавать системы, которые не перекладывают бремя ухода на детей, а предлагают альтернативные варианты помощи семьям.

Для родителей, у которых есть выбор, ответственность начинается с них самих. Важно эмоционально отслеживать состояние ребенка и убеждаться, что его обязанности соответствуют возрасту.

Поощрять детей в поиске собственных интересов, которые помогут сформировать их личность — это способ защитить их от преждевременного взросления.

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