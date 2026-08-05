Переобулись в воздухе: в НАСА выдали столкновение ракеты Маска с Луной за «эксперимент»

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При этом падение ступени Falcon 9 не попало в кадр ни одного спутника.

Фото, видео: © Getty Images/NASA / Handou;5-tv.ru

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SpaceX официально ушла в минус. Об этом американская компания сообщила в финансовом отчете — первом за всю историю корпорации.

Уточняется, что чистый убыток превысил полмиллиарда долларов. Выправить ситуацию не помог ни рост выручки на 90%, ни высокий спрос на акции.

Впрочем, аналитики уверяют, что положение SpaceX все равно заметно лучше, чем год назад. Корпорация увеличила инвестиции и почти втрое нарастила доходы от проектов в сфере искусственного интеллекта.

Но несмотря на все успехи, уже сегодня Луна получила незапланированный подарок от SpaceX. Старая ступень ракеты Falcon 9 врезалась в поверхность естественного спутника Земли — на скорости почти девять тысяч километров в час. Это в семь раз быстрее звука. В космос она отправилась еще в прошлом году.

С тех пор многотонная металлическая конструкция бесцельно дрейфовала по инерции, пока ее траектория не пересеклась с Луной. Увидели ли вспышку с Земли — расскажет корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Это могли быть кадры года. Пятитонный аппарат на скорости два километра в секунду врезается в поверхность Луны, оставляя 40-метровый кратер и облака пыли. Но анонсируемое НАСА событие не попало в кадр ни одного спутника. А разговоров-то было.

Речь про 12-метровую ступень ракеты Falcon. После удачной, как казалось, лунной миссии, топлива для возвращения на околоземную орбиту ей уже не хватило. Ступень полтора года курсировала где-то между Землей и Луной, пока не случилось то самое мифическое столкновение.

«То, что произошло, — это, по сути, сочетание солнечной активности и гравитационных сил. Они и направили его к Луне», — сказала директор программ НАСА Science и Dragon в SpaceX Джулианна Шейман.

В НАСА уже успели переобуться в воздухе. Из случайного инцидента столкновение превратилось чуть ли не в научный эксперимент. Мол, авария поможет изучить поведение космического мусора. Луну еще толком не освоили, но там уже успели наследить.

Это большая удача, что столкновение происходит на видимой стороне Луны. Предыдущая такая авария осталась вне поля зрения телескопов. В Москве слишком светло, чтобы разглядеть все в деталях. А вот на Западе, наверняка, за происходящим следят очень внимательно.

Или, скорее, всматриваются. Было падение или нет — покажут снимки до/после. А ведь ученые всего мира включились. Вслед за астрономом поднимаемся в обсерваторию МГУ.

«Упадет она в кратер под названием Эйнштейн. Вот он находится на краю Луны. Эта черта называется лимб. У самого лимба туда упадет ступень ракеты Falcon 9», — сказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

Но если из Москвы обзор перекрывают облака, что мешает НАСА? Вокруг Луны работают семь международных аппаратов. Получается, все они отвернулись? Хотя бы облако пыли могло бы попасть в кадр. По расчетам ученых, столб должен был подняться на 20 километров. И это тоже пугало — а не доберется ли что-то лунное до Земли?

«На Луне нет никакой атмосферы, так что предположить, что там есть какая-то среда, какие-то микроорганизмы, которые могут быть выброшены с поверхности и потом достичь Земли, таких гипотез не строится», — сказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Пока ученые ждут доказательств, Илон Маск подсчитывает прибыль. Столько, сколько в последние дни, о его Space X не говорили давно. А ведь он тот еще ньюсмейкер. Раздуть из пшика чуть ли не научное открытие — вполне в духе миллиардера. На сообщениях с орбиты акции компании немного росли. И это после двукратного обвала за последние месяцы. Наводит на мысли. И как вам такое?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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