В Королеве на территории головного института Роскосмоса произошел пожар

В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На кадрах с места происшествия видно, как над зданием поднимается густой столб серого дыма. Предположительно, возгорание произошло на крыше.

По данным ТАСС, пожар носил техногенный характер. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к тушению. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.

«В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщил «Роскосмос», задымление произошло в подвальной части корпуса. Угрозы людям в связи с пожаром нет, управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая владелица квартиры, связанной со «схемой Долиной», устроила самоподжог во время визита судебных приставов. По данным источника 5-tv.ru, инцидент произошел в Бабушкинском районе столицы в доме № 11, корпус 2 на улице Менжинского. Во время визита судебных приставов Наталья Иванова облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате пострадали судебный пристав и представитель исполнительной службы.

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