«Единственный ребенок — значит эгоист?» — психологи опровергли главный стереотип

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Исследование не выявило никакой разницы в уровнях высокомерия.

Вырастают ли единственные дети одинокими и эгоистами

Фото: www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Yahoo: единственные дети в семье обладают уникальными навыками

Современные исследования опровергают старые стереотипы о негативных чертах характера детей, растущих без братьев и сестер. Об этом сообщило Yahoo.

Психологи подчеркивают, что ключевым отличием таких детей является их высокая способность к коммуникации со взрослыми. Доктор Аллен Масри пояснил, что единственные дети «склонны больше взаимодействовать со взрослыми». Это делает их более уверенными в компании старших с самого раннего возраста.

«Уверенность в общении со взрослыми иногда ошибочно принимают за слишком быстрое взросление, однако это не обязательно означает ускоренное эмоциональное развитие», — подтвердила мнение коллеги психолог Рэйчел Лофтин.

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, не выявило никакой разницы в уровнях высокомерия, эгоизма или нарциссизма между единственными детьми и теми, у кого есть сиблинги.

Необходимость пересмотра взглядов на воспитание одного ребенка продиктована демографическими изменениями. Статистика показывает, что среднее количество детей, которое планируют заводить люди в возрасте от 20 до 39 лет, снизилось с 2,3 в 2012 году до 1,8 в 2023 году. Основными причинами этой тенденции называют высокую стоимость жизни и более поздний возраст вступления в родительство.

Несмотря на это, почти половина опрошенных по-прежнему считает идеальным наличие двух или трех детей, часто опираясь на убеждения о том, что единственный ребенок вырастает ревнивым и властным.

Опыт самих детей подтверждает теорию психологов. Многие из них отмечают, что отсутствие «детского стола» на праздниках научило их вести себя достойно, соблюдать манеры и общаться на равных со взрослыми без страха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
В Секторе Газа предали земле останки 112 жертв израильских атак
14:11
Жара бьет по гормонам: почему летом пропадают силы и хочется спать
14:01
Состояние тяжелое: создатель дрона «Упырь» пострадал при взрыве автомобиля
14:00
«Изготавливал бы бронежилеты»: Дмитрий Колдун рассказал об основной профессии
13:54
«Единственный ребенок — значит эгоист?» — психологи опровергли главный стереотип
13:47
Дадут заднюю? Перестанет ли Германия поддерживать Украину после отставки Мерца

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
«Подошла, ковырнула ноготком»: шеф-повар рассказала, как выбирать овощи
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео