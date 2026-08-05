Yahoo: единственные дети в семье обладают уникальными навыками

Современные исследования опровергают старые стереотипы о негативных чертах характера детей, растущих без братьев и сестер. Об этом сообщило Yahoo.

Психологи подчеркивают, что ключевым отличием таких детей является их высокая способность к коммуникации со взрослыми. Доктор Аллен Масри пояснил, что единственные дети «склонны больше взаимодействовать со взрослыми». Это делает их более уверенными в компании старших с самого раннего возраста.

«Уверенность в общении со взрослыми иногда ошибочно принимают за слишком быстрое взросление, однако это не обязательно означает ускоренное эмоциональное развитие», — подтвердила мнение коллеги психолог Рэйчел Лофтин.

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, не выявило никакой разницы в уровнях высокомерия, эгоизма или нарциссизма между единственными детьми и теми, у кого есть сиблинги.

Необходимость пересмотра взглядов на воспитание одного ребенка продиктована демографическими изменениями. Статистика показывает, что среднее количество детей, которое планируют заводить люди в возрасте от 20 до 39 лет, снизилось с 2,3 в 2012 году до 1,8 в 2023 году. Основными причинами этой тенденции называют высокую стоимость жизни и более поздний возраст вступления в родительство.

Несмотря на это, почти половина опрошенных по-прежнему считает идеальным наличие двух или трех детей, часто опираясь на убеждения о том, что единственный ребенок вырастает ревнивым и властным.

Опыт самих детей подтверждает теорию психологов. Многие из них отмечают, что отсутствие «детского стола» на праздниках научило их вести себя достойно, соблюдать манеры и общаться на равных со взрослыми без страха.

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