«Изготавливал бы бронежилеты»: Дмитрий Колдун рассказал об основной профессии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 41 0

О сцене артист даже не грезил.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Дмитрий Колдун: если бы не сцена, изготавливал бы бронежилеты

Певец Дмитрий Колдун признался, что если бы не музыкальная карьера, мог бы работать химиком и заниматься разработкой изделий из полимеров. По словам артиста, по образованию он специалист в этой сфере и изначально не был уверен, что сможет добиться успеха в шоу-бизнесе. Об этом Дмитрий Колдун сообщил корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово».

Артист рассказал, что получил диплом химика и мог бы заниматься производством различных материалов и изделий, которые используются в повседневной жизни.

«У меня диплом химика, я занимался бы изготовлением, ну сейчас, наверное, бронежилетов, потому что специальность у меня именно полимер», — поделился Колдун.

Певец отметил, что его образование связано с разработкой изделий из полимерных материалов — от бытовых предметов до продукции специального назначения.

«Пуговицы от брюк, чулки, колготки. Например, баночки из полистирола для йогурта или из полипропилена для сельди», — рассказал артист.

Колдун признался, что изначально не рассчитывал на успех в музыке, однако обстоятельства сложились иначе.

«Я вообще даже этого не хотел. Я думал, что у меня ничего не выйдет, но что-то вышло», — отметил певец.

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