Сегодня ночью российская армия нанесла один из самых мощных ударов высокоточным оружием по военным целям в украинской столице. Поразить удалось логистические хабы, где хранили беспилотники, и склады с комплектующими для боевой техники. Всего семь таких объектов в Киеве и ближайшем пригороде. Причем, согласно официальным украинским отчетам, ПВО противника не смогла сбить ни одной нашей ракеты. Как уничтожение крупных транспортно-логистических узлов скажется на вражеских формированиях, узнал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Данные о ночном ударе стекаются буквально со всех уголков Киева — от спальных кварталов Оболони до промзон Борщаговки. «Эксклюзив» от очевидцев: в четырех районах полыхают склады, детонируют боеприпасы, а над «Чайкой» стоит такой столб пламени, что его видно даже из Броваров.

Запущенные ранее 40 дней ультиматума, который Зеленский отвел СБУ для «принуждения Москвы к переговорам», истекли буквально вчера. И, судя по масштабу сегодняшнего удара, Москва не просто проигнорировала сроки — она ответила с точностью до наоборот. Комбинированная атака с применением «Искандеров», «Цирконов» и роя беспилотников стала самой мощной за последние полгода. По данным мониторинговых каналов, по Киеву выпущено не менее 35 ракет, воздушная тревога длилась больше часа, а взрывы гремели в шести районах. Неофициально город превратился в одну большую иллюстрацию к тому, как не надо «влиять».

«Поражены транспортно-логистические узлы, через которые ВСУ получают вооружение, собирают дроны и распределяют иностранную помощь. Уничтожены терминалы „Новой почты“ в Деснянском районе и возле Жулян, склады „Транс-Логистик“ на Оболони, логистический центр „Новус“ — именно там, по некоторым данным, хранили компоненты для дальнобойных БПЛА.

А главный удар пришелся на гигантский комплекс „Чайка“ площадью 100 тысяч квадратов — после попадания там еще несколько часов фиксировали вторичные детонации: очевидно, хранившиеся там „товары“ были далеко не канцелярскими», — говорит член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин.

Киев получил ответ не только по складам. Удары по портовой инфраструктуре Николаева, Черноморска и Одессы уже привели к тому, что суда фактически перестали заходить в украинские гавани. Потери сельхозсектора, по оценкам самих украинских экономистов, составят от полутора до трех миллиардов долларов в этом году.

«Ситуация значительно ухудшается в связи с логистикой, в связи с обстрелами. Я встречаюсь каждый день с бизнесом. И действительно, такого отчаяния от потерь, от потерь складских помещений, товара не было с 2022 года», — сказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

И это не считая 400 поврежденных автозаправочных станций — половина из них восстановлению не подлежит. Уже сейчас в Киеве и области начинается дефицит бензина, цены ползут вверх, а те немногие колонки, что еще работают на Украине, рискуют быть выведены из строя точными ударами российских беспилотников.

Украинская власть затеяла эскалацию ради переговоров — и получила мощнейший и систематический ответ, который фактически парализовал логистику столицы, лишил страну экспортных доходов и поставил на грань топливного коллапса. Москва не просто парировала удар — она продемонстрировала, что любой ультиматум оборачивается угрозой для самого Киева. А «40 дней ада», которые обещал Зеленский, превратились в 40 дней ада для собственной инфраструктуры.

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