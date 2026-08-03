Коалиция желающих в Европе стремительно теряет участников

Так называемая «коалиция желающих» стремительно теряет участников. The Daily Telegraph пишет о «медленной смерти» союза, который еще недавно обещал стать, по сути, главным военным инструментом Европы. Болгария объявила о прекращении членства, в перспективах дальнейшего участия сомневается Чехия. Все из-за кризиса в руководстве.

Новый британский премьер Энди Бернем практически не имеет опыта во внешней политике. Во Франции Эммануэль Макрон готовится покинуть Елисейский дворец, а фаворитом президентской гонки считают Марин Ле Пен. Она намерена отказаться от прежнего курса и подтолкнуть Киев к мирным переговорам. А ее соперник Жан-Люк Меланшон выступает за выход Франции из военного командования НАТО. Нельзя назвать стабильной ситуацию и в Германии. Канцлер Мерц, известный жесткой милитаристской риторикой, почти все время пытается решать внутренние кризисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мария Захарова призвала «коалицию желающих» учить историю. Дипломат порекомендовала участникам саммита не идти путем Наполеона.

То, что парижский Дом инвалидов, где покоится Наполеон Бонапарт, посетили лидеры «коалиции желающих», символично, если провести исторические параллели. На это обратила внимание официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

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