Состояние тяжелое: создатель дрона «Упырь» пострадал при взрыве автомобиля

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

За жизнь главы «Уралдронзавода» борются врачи.

Взрыв машины в Свердловской области пострадал бизнесмен кто

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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ТАСС: создатель дрона «Упырь» пострадал при взрыве в Свердловской области

Генеральный директор «Уралдронзавода» и разработчик беспилотника «Упырь» Владимир Ткачук получил тяжелые ранения при взрыве автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По информации источника агентства, после произошедшего Ткачука экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за его жизнь.

После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства подрыва автомобиля и возможные причины произошедшего устанавливаются.

В поселке Большой Исток Свердловской области взорвался автомобиль Mercedes, в котором находился генеральный директор предприятия — разработчика беспилотников «Упырь» Владимир Ткачук. В результате происшествия он получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию, где врачи продолжают бороться за его жизнь. По предварительной информации, водитель, выполнявший функции охранника предпринимателя, погиб на месте.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Официальных заявлений от силовых ведомств и представителей компании на момент публикации материала не поступало.

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