В Румынии ускорили разработку крупнейшего газового проекта ЕС в Черном море

В румынском секторе Черного моря продолжается активное освоение месторождения «Глубоководный Нептун», которое считается крупнейшим газовым проектом Евросоюза. Пока в соседних районах сохраняется напряженная обстановка, на месторождении ведутся буровые и строительные работы. Об этом сообщило EADaily.

По данным систем отслеживания судов, в районе месторождения работают буровая полупогружная платформа Transocean Barents, судно JSD6000, занимающееся укладкой газопровода, а также не менее восьми судов снабжения.

Оценочные запасы месторождения составляют около 100 миллиардов кубометров газа. После запуска проекта ежегодная добыча должна достичь восьми миллиардов кубометров, что эквивалентно примерно двум третям нынешнего потребления газа в Румынии. Начало промышленной добычи ожидается в следующем году, при этом значительную часть топлива планируется экспортировать в другие страны Евросоюза.

Генеральный директор исполнительного совета OMV Petrom Кристина Верчере сообщила, что одним из ключевых этапов проекта стала установка морской платформы «Нептун Альфа».

«С установкой морской добывающей платформы „Нептун Альфа“ в Черном море мы достигли еще одной важной вехи. Платформа <…> будет служить операционным ядром месторождения, перерабатывая природный газ на шельфе перед его передачей в береговую сеть», — заявила она.

По словам Верчере, одновременно завершена укладка морского газопровода, а также пробурены шесть из десяти запланированных эксплуатационных скважин.

«Следующий этап проекта идет полным ходом: ведется работа по бурению и завершению оставшихся эксплуатационных скважин, а также по установке и интеграции подводной инфраструктуры», — отметила глава компании.

В проекте участвуют австрийская OMV через дочернюю компанию OMV Petrom и румынская государственная компания Romgaz.

Кроме того, OMV Petrom продолжает геологоразведку в болгарском секторе Черного моря. Несмотря на неудачный результат бурения на блоке «Хан Аспарух», компания приобрела права на разработку еще одного участка — «Хан Тервел».

При этом, несмотря на прежние заявления Бухареста об отказе от российского газа, часть потребностей страны, по данным отраслевых источников, по-прежнему покрывается за счет поставок через европейских трейдеров, в том числе газа, поступающего по газопроводу «Турецкий поток».

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