Пропавший в Приангарье самолет найден

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 28 0

Воздушное судно перестало выходить на связь 3 августа во время выполнения авиационных работ в Бодайбинском районе.

Пропавший в Приангарье самолет найден

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пропавший в Приангарье самолет Cessna 182 найден

Легкомоторный самолет Cessna 182, пропавший в Бодайбинском районе Иркутской области, найден. Пилот и летчик-наблюдатель живы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, летчики самостоятельно вышли на связь после того, как собрали радиостанцию и поднялись на сопку.

«Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал Кобзев.

Губернатор уточнил, что, по информации руководителя поисковой операции, начальника Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрия Буданова, летчики находятся примерно в 90 километрах от Бодайбо. Для их эвакуации из аэропорта Бодайбо уже вылетел вертолет.

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь 3 августа во время выполнения авиационных работ в Бодайбинском районе. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. После исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Переобулись в воздухе: в НАСА выдали столкновение ракеты Маска с Луной за «эксперимент»
15:54
Появились кадры с места покушения на создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука
15:48
Умер Дидье Декуэн, французский писатель и лауреат Гонкуровской премии
15:37
Опасная бодрость: сколько чашек кофе в день могут привести к аритмии сердца
15:28
В Румынии ускорили разработку крупнейшего газового проекта ЕС в Черном море
15:23
Пропавший в Приангарье самолет найден

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
Владимир Путин передал все службы тыла Минобороны РФ «в одни руки»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео