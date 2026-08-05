Пропавший в Приангарье самолет найден

Пропавший в Приангарье самолет Cessna 182 найден

Легкомоторный самолет Cessna 182, пропавший в Бодайбинском районе Иркутской области, найден. Пилот и летчик-наблюдатель живы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в канале в мессенджере МАКС.

По его словам, летчики самостоятельно вышли на связь после того, как собрали радиостанцию и поднялись на сопку.

«Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолету Бодайбо — Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал Кобзев.

Губернатор уточнил, что, по информации руководителя поисковой операции, начальника Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрия Буданова, летчики находятся примерно в 90 километрах от Бодайбо. Для их эвакуации из аэропорта Бодайбо уже вылетел вертолет.

Самолет Cessna 182 перестал выходить на связь 3 августа во время выполнения авиационных работ в Бодайбинском районе. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. После исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело.

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