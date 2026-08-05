Умер Дидье Декуэн, французский писатель и лауреат Гонкуровской премии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Мужчина до последних дней продолжал работать с книгами и готовился к вручению главной литературной награды Франции.

Уме французский писатель Дидье Декуэн причина что случилось

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

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Во Франции на 82-м году жизни скончался писатель, лауреат Гонкуровской премии Дидье Декуэн. О смерти литератора сообщила Гонкуровская академия, заявление которой приводит телеканал BFM TV.

По имеющимся данным, Декуэн умер утром в одной из больниц города Вильжюиф. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении нескольких лет.

В Гонкуровской академии отметили, что писатель всю жизнь с особым уважением относился к французскому языку и литературе. Его сын Жюльен рассказал, что даже в последние дни Декуэн продолжал читать новые книги и готовился к очередному вручению Гонкуровской премии.

Дидье Декуэн входил в состав Гонкуровской академии, а с 2020 по 2024 год возглавлял ее. Самую престижную литературную награду Франции он получил еще в 1977 году за роман «Джон л’Ад».

Свою карьеру Декуэн начинал журналистом в газете France-Soir. Первый роман он опубликовал еще в молодом возрасте, а за последующие десятилетия выпустил около трех десятков произведений. Последняя книга писателя — Maypops — увидела свет в апреле 2026 года. Помимо литературной деятельности, он писал сценарии для кино и телевидения.

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