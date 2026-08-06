«Декрет — сильнейший бустер»: Мария Проша рассказала о женщинах в бизнесе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 20 0

Уход за ребенком больше не ассоциируется с застоем и тоской.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лидер «Росмолодежь. Предпринимай» Проша: декрет — сильнейший бустер для бизнеса

Декретный отпуск для многих женщин становится не периодом остановки, а временем для новых идей и развития собственного дела. Современные женщины все чаще используют этот этап жизни для поиска новых возможностей. Об этом рассказала лидер сообщества «Росмолодежь. Предпринимай» по Москве корреспонденту 5-tv.ru на федеральном женском форуме.

Проша отметила, что в сообщество предпринимателей сегодня приходит большое количество женщин в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят развивать собственные проекты.

«Большое количество женщин и даже преимущественно женщин на данный момент на этапе от 18 до 35 лет вступает в наше сообщество именно с бизнесом», — рассказала она.

По словам эксперта, появление семьи и детей не становится препятствием для профессионального роста, а иногда, наоборот, помогает пересмотреть жизненные приоритеты.

«Декрет является одним из самых сильнейших бустеров для того, чтобы посмотреть на свою жизнь, пересмотреть ее под другим абсолютно углом», — отметила Проша.

Она подчеркнула, что современные женщины все чаще стремятся самостоятельно создавать опору для себя и выбирать несколько направлений развития одновременно.

«Женщина создает свою опору. И поэтому мы выбираем в том числе такие пути, где можем развиваться многолинейно и не только находиться в найме», — поделилась лидер сообщества.

Проша также добавила, что новые обязанности помогают женщинам развивать навыки планирования и многозадачности, которые могут пригодиться в предпринимательстве.

«Когда у тебя появляется большое количество задач и обязательств, в этот момент включается этот канал многозадачности, и ты начинаешь мыслить абсолютно иначе и в том числе смотреть на направление бизнеса», — заключила Мария Проша.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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