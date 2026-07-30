На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Агаты

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Девочку ежедневно мучают приступы эпилепсии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня в наших с вами руках судьба маленькой Агаты из Приморского края. Девочке совсем скоро исполнится год. И самым дорогим подарком станет возможность полноценно развиваться и сделать самостоятельный первый шаг. Сразу после рождения врачи поставили ребенку страшный диагноз. Агату ежедневно мучают приступы эпилепсии. Но шанс на выздоровление очень большой. Нужна сложная и дорогостоящая операция. О том, как мы с вами можем приблизить чудо, рассказывает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Агате 11 месяцев. Она пока не умеет ходить, но уже научилась переворачиваться на живот. Так удобнее рассматривать игрушки и знакомиться с миром. Она любит мамины объятия и внимательно прислушивается к голосу папы.

Кажется, впереди у семьи должны быть самые счастливые моменты: первое слово, первый шаг, первый день рождения. Но родители в постоянной тревоге — лишь бы сегодня у дочки не случился очередной приступ.

«Сейчас это в разы тяжелее. Потому что нужно постоянно контролировать это все. Когда муж в море, я одна. Бывало, у нее случались приступы каждые три-пять минут», — рассказывает Евгения Гвоздик, мама Агаты.

У Агаты редкое генетическое заболевание — туберозный склероз. Многие участки нервной ткани в мозге развиты неправильно. Это не опухоль, но именно эти измененные участки — источник эпилептических приступов.

«Мы очень надеемся, что приступы закончатся, и все начнет дальше нормально развиваться. И она догонит сверстников», — говорит папа Агаты.

Шанс действительно есть. Для этого необходимо провести инвазивный ЭЭГ-мониторинг. Во время операции врачи установят в головной мозг специальные электроды, которые помогут с точностью до микрона определить, какой именно участок мозга провоцирует приступы.

«После установки глубинных электродов мы четко понимаем зону глубинной резекции. И мы понимаем, что эта зона резекции не принесет ей в дальнейшем необратимого неврологического дефицита», — объясняет детский нейрохирург Александр Левов.

Для таких малышей время особенно важно. Пока мозг продолжает развиваться, у врачей больше возможностей помочь ребенку.

Родители сделали то, что могли: консультации, обследования, лечение. Теперь все упирается в сумму — 2 500 000 рублей, которую семья не может собрать самостоятельно и заранее благодарит всех: даже небольшая помощь может изменить судьбу Агаты. А пока каждый день малышки расписан по часам: несколько препаратов и, к сожалению, ожидание новых приступов.

Агата уже научилась переворачиваться. Теперь ей нужна помощь, чтобы сделать следующий шаг — без боли, без приступов, навстречу обычному детству.

Давайте вместе поможем Агате. Отправьте СМС с любой суммой на короткий номер 7535 или отсканируйте QR-код на экране. Большое вам спасибо. Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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