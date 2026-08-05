«Девочка в маске Бэтмена» станцевала после снятия швов в Петербурге

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Алена Куликова
Алена Куликова 71 0

Юная американка с редким врожденным пятном обрадовалась результату операции.

Что с девочкой с родимым пятном в форме Бэтмена

Фото: Демьянчук Александр/ТАСС

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Юная гражданка США Луна Феннер, ставшая известной как «девочка в маске Бэтмена» из-за большого врожденного невуса на лице, не смогла скрыть радости после снятия швов в Санкт-Петербурге. Увидев результат очередного этапа лечения, малышка улыбнулась и станцевала прямо в клинике, сообщили РИА Новости.

Долгожданный момент для Луны наступил после медицинских манипуляций по удалению оставшихся участков невуса и рубцов. Врачи сняли швы и повязки, после чего девочка впервые смогла оценить изменения после процедуры.

«Луне результат понравился. И она, и ее мама остались довольны», — рассказали представители клиники.

Фото: Instagram*/luna.love.hope

По словам специалистов, девочка с нетерпением ждала этого момента. Мама Луны рассказывала, что дочь «считала дни» до снятия швов, а после встречи с новым отражением не скрывала эмоций.

Луна приехала в Петербург вместе с родителями уже в третий раз. Лечение было связано с редким врожденным образованием, которое занимало значительную часть лица девочки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заключительную операцию провели 22 июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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