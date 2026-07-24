Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки для новых российских авто

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 56 0

Этим правом можно будет пользоваться в течение одного года.

Введут ли бесплатную парковку для новых российских авто

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Министерство промышленности и торговли России поддержало идею поощрения владельцев новых легковых автомобилей российского производства. Такой мерой может стать бесплатное пользование платными городскими парковками в течение года со дня регистрации транспортного средства, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ответ ведомства на соответствующее депутатское обращение.

Как отмечается, в Минпромторге идею назвали «целесообразной», а также заявили о готовности предоставить список моделей отечественных машин, на которые будет распространяться льгота.

Кроме того, там заявили, что обратились с запросами в Министерство финансов и еще ряд ведомств. Каждое из них выскажет свою позицию по вопросу годового «абонемента» на городские парковки.

Свой ответ уже дали представители Минтранса, которые обнаружили слабые места в инициативе, которая должна подогреть интерес россиян к отечественному автопрому. В частности, были выделены следующие риски: владельцы платных парковок могут остаться без прибыли, площадки на территориях, где наблюдается высокий пассажиропоток, будут переполнены, велика вероятность так называемого блуждающего трафика — когда автомобилисты долго и хаотично ездят по району в поисках свободного парковочного места.

Ранее Минтранс запустил голосование за создание нового дорожного знака для многодетных семей. Предполагается, что он будет указывать на специальные парковочные места для этой категории граждан в особо важных локациях — около школ, детских садов, поликлиник, торговых центров и так далее. Пользователям мессенджера МАКС предложили выбрать один из семи видов оформления будущего знака — до 14 августа.

Тем временем, как писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили пересмотреть скоростные ограничения на дорогах в РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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