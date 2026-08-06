«Три месяца сегодня»: Данила Козловский показал сына от Оксаны Акиньшиной

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Актер запечатлел свою избранницу во время загородного отдыха.

Козловский показал сына от Акиньшиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Данила Козловский показал сына от Оксаны Акиньшиной

Актер Данила Козловский опубликовал фотографию с сыном Лео, который родился у них с Оксаной Акиньшиной. Кадр с семейной прогулки артист разместил в своем блоге.

На снимке Козловский запечатлел Акиньшину с малышом во время отдыха за городом.

«Три месяца сегодня», — написал он.

текстКозловский впервые показал сына. Instagram*/ danilakozlovsky

Для Оксаны Акиньшиной ребенок стал четвертым. Ее старший сын Филипп родился в браке с Дмитрием Литвиновым. Сейчас подростку 16 лет. Актриса ранее рассказывала, что у сына есть проблемы со здоровьем, поэтому он живет вместе с ее матерью в Санкт-Петербурге.

В 2013 году у актрисы появился сын Константин от продюсера Арчила Геловани, а спустя четыре года у пары родилась дочь Эми. В 2018 году Акиньшина и Геловани объявили о расставании, однако позднее сообщили, что смогли сохранить отношения. Окончательно супруги прекратили совместную жизнь спустя год, после чего несколько лет решали семейные вопросы в судебном порядке.

У Данилы Козловского также есть ребенок от предыдущих отношений. В 2020 году у актера и его коллеги Ольги Зуевой родилась дочь Ода Валентина. После расставания пары девочка осталась с матерью. Козловский ранее признавался, что поступил «гадко» по отношению к Зуевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Алла Довлатова высказалась об отношениях Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Она отметила, что романы между представителями актерской профессии возникают достаточно часто.

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