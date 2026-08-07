Заслуженного артиста Украины Павла Мрежука внесли в базу «Миротворца»

Украинский композитор, поэт и певец, заслуженный артист Украины Павел Мрежук внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщили журналисты EADaily со ссылкой на данные портала. Музыканта обвиняют в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом для включения музыканта в реестр стало то, что Мрежук якобы пытался дискредитировать киевский режим в рамках текущего вооруженного конфликта. Кроме того, по мнению администраторов портала, его преследование объясняется публичной поддержкой российской стороны.

Павел Мрежук окончил Тульчинское училище культуры, принимал участие в различных песенных смотрах и творческих мероприятиях. В 1998 году он стал лауреатом конкурса имени Владимира Ивасюка, а в 1999-м — дипломантом фестиваля «Славянский базар» в Витебске. На фестивале «Песенный вернисаж» артист получил гран-при президента Украины.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных людей, которых создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В разные годы в базу портала в разное время попадали журналисты, политики, артисты и спортсмены. В последние годы аргументов в пользу внесения в базу становятся, в частности, поездки в Крым и Донбасс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант Radio Tapok (настоящее имя Олег Абрамов. — Прим. ред.) и блогер Вероника Степанова были внесены в базу «Миротворца». Исполнитель известен рок-каверами на советские и российские песни, а также собственными треками. Вероника Степанова ведет YouTube-канал с более чем тремя миллионами подписчиков, где разбирает психологические механизмы, личности знаменитостей и резонансные темы.

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